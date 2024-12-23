Анчелотти назвал самый критичный матч Реала в сезоне. Не разгром от Барсы
Карло вспомнил матч против «Милана» в Лиге чемпионов
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти откровенно назвал худший матч «сливочных» в нынешнем сезоне. Специалист вспомнил поражение от «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).
«Когда команда достигла дна? После поражения от «Милана». Там мы разобрались в раздевалке, разговаривая очень конкретно. Мы все согласны с этой проблемой. И мы вернулись», – сказал Карло.
«Реал» неожиданно проиграл «Милану» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сейчас «сливочные» занимают 20 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 6 сыгранных матчей.
Ранее Килиан Мбаппе сделал важное заявление относительно своего будущего в «Реале».
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