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Испания
23 декабря 2024, 11:06 | Обновлено 23 декабря 2024, 11:08
49
0

Анчелотти назвал самый критичный матч Реала в сезоне. Не разгром от Барсы

Карло вспомнил матч против «Милана» в Лиге чемпионов

23 декабря 2024, 11:06 | Обновлено 23 декабря 2024, 11:08
49
0
Анчелотти назвал самый критичный матч Реала в сезоне. Не разгром от Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти откровенно назвал худший матч «сливочных» в нынешнем сезоне. Специалист вспомнил поражение от «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).

«Когда команда достигла дна? После поражения от «Милана». Там мы разобрались в раздевалке, разговаривая очень конкретно. Мы все согласны с этой проблемой. И мы вернулись», – сказал Карло.

«Реал» неожиданно проиграл «Милану» в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сейчас «сливочные» занимают 20 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 6 сыгранных матчей.

Ранее Килиан Мбаппе сделал важное заявление относительно своего будущего в «Реале».

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Реал - Милан чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: AS
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