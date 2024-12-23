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  4. Кварцяный назвал лучших легионеров УПЛ. Лидер Шахтера только третий
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 11:36 |
713
0

Кварцяный назвал лучших легионеров УПЛ. Лидер Шахтера только третий

Виталий Кварцяный назвал своих фаворитов

23 декабря 2024, 11:36 |
713
0
Кварцяный назвал лучших легионеров УПЛ. Лидер Шахтера только третий
ФК Александрия. Безерра

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный озвучил свой топ-3 лучших легионеров, выступающих в Украинской Премьер-лиге. Специалист включил в свой список игроков «Александрии», «Кривбасса» и «Шахтера».

  1. Безерра (Александрия)
  2. Дибанго (Кривбасс)
  3. Кевин (Шахтер)

Безерра забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в 18 матчах за «горожан». Дибанго отметился двумя результативными передачами в 12 играх Кривбасса в этом сезоне. Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона.

Ранее свой топ-3 назвал бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.

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Хуан Альвина Безерра Кевин (Шахтер) Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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