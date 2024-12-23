Кварцяный назвал лучших легионеров УПЛ. Лидер Шахтера только третий
Виталий Кварцяный назвал своих фаворитов
Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный озвучил свой топ-3 лучших легионеров, выступающих в Украинской Премьер-лиге. Специалист включил в свой список игроков «Александрии», «Кривбасса» и «Шахтера».
- Безерра (Александрия)
- Дибанго (Кривбасс)
- Кевин (Шахтер)
Безерра забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в 18 матчах за «горожан». Дибанго отметился двумя результативными передачами в 12 играх Кривбасса в этом сезоне. Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона.
Ранее свой топ-3 назвал бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.
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