Кварцяный назвал лучших легионеров УПЛ. Лидер Шахтера только третий

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный озвучил свой топ-3 лучших легионеров, выступающих в Украинской Премьер-лиге. Специалист включил в свой список игроков «Александрии», «Кривбасса» и «Шахтера».

Безерра (Александрия) Дибанго (Кривбасс) Кевин (Шахтер)

Безерра забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в 18 матчах за «горожан». Дибанго отметился двумя результативными передачами в 12 играх Кривбасса в этом сезоне. Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона.

Ранее свой топ-3 назвал бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.