Англия23 декабря 2024, 11:34 |
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Без футбола. Игрок Челси попал в очень неудачное положение
Бен Чилуэлл практически не играет в этом сезоне
23 декабря 2024, 11:34 |
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Английский защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл, кажется, проведет весь сезон на скамье запасных, сообщает The Sun.
По информации источника, 28-летний футболист банально не нужен тренерскому штабу Энцо Марески. Получая зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю, другие клубы не могут позволить себе трансфер Бена с финансовой точки зрения.
За весь сезоне Бен Чилуэлл провел 1 матч, результативными действиями не отмечался.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном».
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