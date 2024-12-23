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  4. Без футбола. Игрок Челси попал в очень неудачное положение
Англия
23 декабря 2024, 11:34 |
751
1

Без футбола. Игрок Челси попал в очень неудачное положение

Бен Чилуэлл практически не играет в этом сезоне

23 декабря 2024, 11:34 |
751
1
Без футбола. Игрок Челси попал в очень неудачное положение
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

Английский защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл, кажется, проведет весь сезон на скамье запасных, сообщает The Sun.

По информации источника, 28-летний футболист банально не нужен тренерскому штабу Энцо Марески. Получая зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю, другие клубы не могут позволить себе трансфер Бена с финансовой точки зрения.

За весь сезоне Бен Чилуэлл провел 1 матч, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном».

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Бен Чилуэлл Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска
Данііл Киріяка Источник: The Sun
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Burevestnik
достойна зарплата для лавочника
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