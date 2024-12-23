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  4. Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 12:54 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:58
393
6

Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат

За весну и осень этого года форвард «Динамо» забил 17 мячей

23 декабря 2024, 12:54 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:58
393
6
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат
ФК Динамо. Владислав Ванат

Лучшим бомбардиром УПЛ-2024, как и годом ранее, стал 22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат. 7 мячей он забил в весенней части сезона-2023/24 и 10 – в осенней части ЧУ-2023/24. Динамовец на 4 гола опередил Алексея Гуцуляка, выступавшего в минувшем году за «Днепр-1» и «Полесье», и на 5 – двух хавбеков «Шахтера» – Артема Бондаренко и Георгия Судакова.

К слову, за последние 10 лет звание лучшего бомбардира года, помимо Ваната, завоевывали еще два игрока киевлян. Это Жуниор Мораес в 2016-м (12 голов) и Виктор Цыганков в 2020-м (15).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2024 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

7 (1)

10 (1)

17 (2)

2.

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1/Полесье

4

9

13

3.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

4

8 (1)

12 (1)

4.

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

4 (2)

8 (2)

12 (4)

5.

Данила СИКАН

Шахтер

7

3

10

6.

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

1

8

9

7.

Игорь КРАСНОПИР

Оболонь/Рух

3

6 (1)

9 (1)

Александр ФИЛИППОВ

Днепр-1/Александрия

3

6 (1)

9 (1)

9.

Александр НАЗАРЕНКО

Полесье

2

7 (2)

9 (2)

10.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

4

4 (1)

8 (1)

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

4 (1)

4

8 (1)

В скобках - голы с пенальти.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 6
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Tea with milk
Подобрали бы ещё кому он забивал.   Шахтёру, Лацио, Ференцварошу?
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