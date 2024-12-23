Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат
За весну и осень этого года форвард «Динамо» забил 17 мячей
Лучшим бомбардиром УПЛ-2024, как и годом ранее, стал 22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат. 7 мячей он забил в весенней части сезона-2023/24 и 10 – в осенней части ЧУ-2023/24. Динамовец на 4 гола опередил Алексея Гуцуляка, выступавшего в минувшем году за «Днепр-1» и «Полесье», и на 5 – двух хавбеков «Шахтера» – Артема Бондаренко и Георгия Судакова.
К слову, за последние 10 лет звание лучшего бомбардира года, помимо Ваната, завоевывали еще два игрока киевлян. Это Жуниор Мораес в 2016-м (12 голов) и Виктор Цыганков в 2020-м (15).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ в 2024 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
7 (1)
|
10 (1)
|
17 (2)
|
2.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1/Полесье
|
4
|
9
|
13
|
3.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
4
|
8 (1)
|
12 (1)
|
4.
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
4 (2)
|
8 (2)
|
12 (4)
|
5.
|
Данила СИКАН
|
Шахтер
|
7
|
3
|
10
|
6.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
1
|
8
|
9
|
7.
|
Игорь КРАСНОПИР
|
Оболонь/Рух
|
3
|
6 (1)
|
9 (1)
|
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Днепр-1/Александрия
|
3
|
6 (1)
|
9 (1)
|
9.
|
Александр НАЗАРЕНКО
|
Полесье
|
2
|
7 (2)
|
9 (2)
|
10.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
4
|
4 (1)
|
8 (1)
|
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
4 (1)
|
4
|
8 (1)
В скобках - голы с пенальти.
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