Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат

Лучшим бомбардиром УПЛ-2024, как и годом ранее, стал 22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат. 7 мячей он забил в весенней части сезона-2023/24 и 10 – в осенней части ЧУ-2023/24. Динамовец на 4 гола опередил Алексея Гуцуляка, выступавшего в минувшем году за «Днепр-1» и «Полесье», и на 5 – двух хавбеков «Шахтера» – Артема Бондаренко и Георгия Судакова.

К слову, за последние 10 лет звание лучшего бомбардира года, помимо Ваната, завоевывали еще два игрока киевлян. Это Жуниор Мораес в 2016-м (12 голов) и Виктор Цыганков в 2020-м (15).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ в 2024 году

Игрок Клуб Весна Осень Всего 1. Владислав ВАНАТ Динамо 7 (1) 10 (1) 17 (2) 2. Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1/Полесье 4 9 13 3. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 4 8 (1) 12 (1) 4. Георгий СУДАКОВ Шахтер 4 (2) 8 (2) 12 (4) 5. Данила СИКАН Шахтер 7 3 10 6. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 1 8 9 7. Игорь КРАСНОПИР Оболонь/Рух 3 6 (1) 9 (1) Александр ФИЛИППОВ Днепр-1/Александрия 3 6 (1) 9 (1) 9. Александр НАЗАРЕНКО Полесье 2 7 (2) 9 (2) 10. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 4 4 (1) 8 (1) Николай ШАПАРЕНКО Динамо 4 (1) 4 8 (1)

В скобках - голы с пенальти.