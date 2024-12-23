«Мог столкнуться с трудностями». В Англии оценили игру Миколенко
«Эвертон» сыграл вничью в поединке с лондонским «Челси»
22 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Эвертон» и «Челси». Поединок закончился со счетом 0:0.
Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко провел на поле весь матч и стал одним из лучших футболистов поединка. Английская пресса позитивно оценила игру защитника «ирисок»:
«Миколенко и Янг уверенно действовали на флангах в течении всей встречи. Виталий играл против вингера Педру Нету и ограничил его влияние до минимума. Украинец мог столкнуться с проблемами, так как противостоял техническому оппоненту. Однако Миколенко заслужил похвалу за то, что успешно справился со своей задачей», – подытожили журналисты.
В этом сезоне Виталий Миколенко провел за «Эвертон» 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Подопечные Шона Дайча набрали 16 баллов в чемпионате и занимают 15-ю позицию.
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