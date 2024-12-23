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Англия
23 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:58
984
0

«Мог столкнуться с трудностями». В Англии оценили игру Миколенко

«Эвертон» сыграл вничью в поединке с лондонским «Челси»

23 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:58
984
0
«Мог столкнуться с трудностями». В Англии оценили игру Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

22 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Эвертон» и «Челси». Поединок закончился со счетом 0:0.

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко провел на поле весь матч и стал одним из лучших футболистов поединка. Английская пресса позитивно оценила игру защитника «ирисок»:

«Миколенко и Янг уверенно действовали на флангах в течении всей встречи. Виталий играл против вингера Педру Нету и ограничил его влияние до минимума. Украинец мог столкнуться с проблемами, так как противостоял техническому оппоненту. Однако Миколенко заслужил похвалу за то, что успешно справился со своей задачей», – подытожили журналисты.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел за «Эвертон» 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Подопечные Шона Дайча набрали 16 баллов в чемпионате и занимают 15-ю позицию.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Эвертон Эвертон - Челси Виталий Миколенко Педру Нету Эшли Янг
Микола Титюк Источник: Goodison news
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