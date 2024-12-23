Лидер Барселоны нашел позитив в поражении от Атлетико в Ла Лиге
Роберт Левандонски считает, что провал в матче 18 тура Ла Лиги станет для них уроком
Форвард «Барселоны» Роберт Левандонски поделился эмоциями после неожиданного поражения каталонцев в матче 18-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико». (1:2).
«В последних двух-трех матчах у нас были отличные моменты, которые мы упустили. У меня самого было ощущение, что мне не хватало немного покоя в штрафной и, возможно, уверенности в себе.
Думаю, команда слилась еще больше, потому что в первом тайме мы показали отличную игру. Мы выглядели хорошо, даже во втором тайме играли достойно, но из-за наших ошибок «Атлетико» создал моменты и забил два гола. Нам не хватило последнего штриха, и это объясняет поражение.
В последние минуты мы играли, будто это финал, который мы проигрываем, и нам во что бы то ни стало нужно забить. Иногда нужно понимать: если хочешь победить, но не можешь, важно хотя бы не проиграть. Думаю, этот матч стал для нас уроком», – сказал Левандовски.
В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 19 сыгранных матчей.
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