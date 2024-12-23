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Англия
23 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:24
580
1

«Они рассмеялись». Экс-вингер МЮ разочаровался в клубе с первой тренировки

Алексис Санчес захотел покинуть новій клуб после первой тренировки

23 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:24
580
1
«Они рассмеялись». Экс-вингер МЮ разочаровался в клубе с первой тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Чилийский вингер «Удинезе» Алексис Санчес рассказал про свой трансфер в «Манчестер Юнайтед» и разочарование с первой же тренировки:

«Я принял возможность перейти в « Манчестер Юнайтед».

«Это было соблазнительно, и это было чем-то хорошим для меня. Мне очень нравился этот клуб, когда я был ребенком. В конце концов я подписал, но я не запрашивал информацию о том, что происходит в клубе. Иногда есть вещи, которые ты не осознаешь, пока не попадешь туда, и я помню первую мою тренировку, я понял много вещей».

«После тренировки я вернулся домой и сказал своей семье и своему агенту: «Не можете ли вы разорвать контракт, чтобы вернуться в «Арсенал»? Они рассмеялись. Я сказал им, что меня что-то не устраивает, это так не кажется чем-то хорошим».

«Но я уже подписал контракт, я уже был там. После первых нескольких месяцев я продолжал испытывать то же чувство. В тот момент мы не были единой командой».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Борнмуту».

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Алексис Санчес Серия A Английская Премьер-лига Удинезе Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Daily Star
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DaVinci
Стільки висококласних гравців пройшли це інвалідне МЮ, і ніхто не зміг допомогти чимось клубу... Роналду першим насмілився сказати правду про клуб.
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