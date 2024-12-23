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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 11:42 | Обновлено 23 декабря 2024, 11:56
487
0

Ассистент арбитра УПЛ парировал два пенальти

Украинские арбитры провели футбольный турнир

23 декабря 2024, 11:42 | Обновлено 23 декабря 2024, 11:56
487
0
Ассистент арбитра УПЛ парировал два пенальти

Уже в четвертый раз в Черновцах проходил всеукраинский турнир, посвященный памяти известного в прошлом футболиста, арбитра, функционера Петра Кобичика, в котором приняли участие команды из шести областей, укомплектованных судьями, обслуживающими матчи команд мастеров:

«Уже третий раз подряд первое место завоевали представители Львовщины, – рассказал председатель комитета арбитров ассоциации футбола Черновицкой области Юрий Мосейчук эксклюзивно для Sport.ua. – В финале они в серии послематчевых пенальти взяли верх над арбитрами из Киевщины – 3:2. Хорошо себя проявил вратарь победителей Василий Остапчук, обслуживающий поединки УПЛ в роли ассистента арбитра. Он парировал два пенальти. А впереди отмечался активностью арбитр УПЛ Роман Блавацкий. Готовил команду известный в прошлом рефери Юрий Можаровский».

Кстати, не обошлось без футбольной лотереи и в поединке за третье место, где точнее хозяев оказались представители Тернопольщины.
Напомним, что в свое время Петр Кобичик выступал в защите ивано-франковского «Спартака» и черновицкой «Буковины». Завершив карьеру игрока, стал арбитром, затем инспектировал матчи украинской высшей лиги, возглавлял экспертную комиссию ФФУ. С 1996 по 2012 год был председателем федерации футбола Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал свой топ-3 лучших легионеров, выступающих в Украинской Премьер-лиге.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига судьи (арбитры) Петр Кобичик Юрий Можаровский Роман Блавацкий инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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