Звезда Шахтера и лидер Александрии. Маркевич назвал лучших легионеров УПЛ

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал свой топ-3 лучших легионеров, выступающих в Украинской Премьер-лиге. Специалист высоко оценил способности игроков из «Шахтера», «Александрии» и «Кривбасса».

Кевин (Шахтер)

Безерра (Александрия)

Илич(Кривбасс)

Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона. Безерра забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в 18 матчах. Илич отличился тремя голами и тремя ассистами в 11 матчах этой кампании.

Ранее свой топ-3 назвал бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.