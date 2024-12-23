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  4. Звезда Шахтера и лидер Александрии. Маркевич назвал лучших легионеров УПЛ
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 10:46 |
290
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Звезда Шахтера и лидер Александрии. Маркевич назвал лучших легионеров УПЛ

Мирон Маркевич похвалил футболистов из «Шахтера», «Александрии» и «Кривбасса»

23 декабря 2024, 10:46 |
290
0
Звезда Шахтера и лидер Александрии. Маркевич назвал лучших легионеров УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал свой топ-3 лучших легионеров, выступающих в Украинской Премьер-лиге. Специалист высоко оценил способности игроков из «Шахтера», «Александрии» и «Кривбасса».

  • Кевин (Шахтер)
  • Безерра (Александрия)
  • Илич(Кривбасс)

Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона. Безерра забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в 18 матчах. Илич отличился тремя голами и тремя ассистами в 11 матчах этой кампании.

Ранее свой топ-3 назвал бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.

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Мирон Маркевич Кевин (Шахтер) Хуан Альвина Безерра Хрвое Илич Шахтер Донецк Александрия Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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