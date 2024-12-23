Украина. Премьер лига23 декабря 2024, 10:46 |
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Звезда Шахтера и лидер Александрии. Маркевич назвал лучших легионеров УПЛ
Мирон Маркевич похвалил футболистов из «Шахтера», «Александрии» и «Кривбасса»
23 декабря 2024, 10:46 |
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Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал свой топ-3 лучших легионеров, выступающих в Украинской Премьер-лиге. Специалист высоко оценил способности игроков из «Шахтера», «Александрии» и «Кривбасса».
- Кевин (Шахтер)
- Безерра (Александрия)
- Илич(Кривбасс)
Кевин забил три мяча и совершил две результативные передачи в 17 поединках «горняков» текущего сезона. Безерра забил четыре гола и сделал четыре голевых паса в 18 матчах. Илич отличился тремя голами и тремя ассистами в 11 матчах этой кампании.
Ранее свой топ-3 назвал бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко.
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