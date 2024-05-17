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Англия
17 мая 2024, 11:57 | Обновлено 17 мая 2024, 12:00
507
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль покинут 2 травматичных игрока

Контракты Тьяго Алькантары и Жоэля Матипа не будут продлены

17 мая 2024, 11:57 | Обновлено 17 мая 2024, 12:00
507
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль покинут 2 травматичных игрока
TeamTalk. Жоэль Матип и Тьяго Алькантара

Камерунский защитник Жоэль Матип и испанский полузащитник Тьяго Алькантара покинут «Ливерпуль» после завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракты травматичных футболистов действуют до лета 2024 года и не будут продлены, следовательно они получат статус свободных агентов.

Жоэль Матип присоединился к «Ливерпулю» летом 2016 года и успел отыграть за 201 матч, отметившись 11 голами. Вместе с «красными» он выиграл 7 трофеев.

Тьяго Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» летом 2020 года. За 4 года из-за травм он успел сыграть лишь 98 матчей, а в этом сезоне вообще появился на поле лишь в 1 поединке.

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Тьяго Алькантара Жоэль Матип Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ливерпуль
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Olex
Жоель усю свою кар'єру провів у моїх улюблених клубах (S04 та LFC). Невже тепер у Дніпро зібрався?
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