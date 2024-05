ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль покинут 2 травматичных игрока

Камерунский защитник Жоэль Матип и испанский полузащитник Тьяго Алькантара покинут «Ливерпуль» после завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракты травматичных футболистов действуют до лета 2024 года и не будут продлены, следовательно они получат статус свободных агентов.

Жоэль Матип присоединился к «Ливерпулю» летом 2016 года и успел отыграть за 201 матч, отметившись 11 голами. Вместе с «красными» он выиграл 7 трофеев.

Тьяго Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» летом 2020 года. За 4 года из-за травм он успел сыграть лишь 98 матчей, а в этом сезоне вообще появился на поле лишь в 1 поединке.

Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.



