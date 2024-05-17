ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль покинут 2 травматичных игрока
Контракты Тьяго Алькантары и Жоэля Матипа не будут продлены
Камерунский защитник Жоэль Матип и испанский полузащитник Тьяго Алькантара покинут «Ливерпуль» после завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракты травматичных футболистов действуют до лета 2024 года и не будут продлены, следовательно они получат статус свободных агентов.
Жоэль Матип присоединился к «Ливерпулю» летом 2016 года и успел отыграть за 201 матч, отметившись 11 голами. Вместе с «красными» он выиграл 7 трофеев.
Тьяго Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» летом 2020 года. За 4 года из-за травм он успел сыграть лишь 98 матчей, а в этом сезоне вообще появился на поле лишь в 1 поединке.
Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024
Thank you for everything, Joel ❤️
Thiago Alcantara's time with the Reds will come to an end this summer upon the expiration of his contract.— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024
A truly special player. Thank you for everything, Thiago ❤️
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде