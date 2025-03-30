90 миллионов фунтов. Реал готовит трансфер суперзвезды из АПЛ, это не Трент

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Express.

По информации источника, испанский гранд готов предложить до 90 миллионов фунтов за 30-летнего футболиста. Фернандеш рассматривается «сливочными» как замена Луки Модрича.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 44 матча на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин прокомментировал судейство матчей «Реала».