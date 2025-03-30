Испания30 марта 2025, 16:03 |
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90 миллионов фунтов. Реал готовит трансфер суперзвезды из АПЛ, это не Трент
Бруну Фернандеш привлекает внимание испанского гранда
30 марта 2025, 16:03 |
911
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Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Express.
По информации источника, испанский гранд готов предложить до 90 миллионов фунтов за 30-летнего футболиста. Фернандеш рассматривается «сливочными» как замена Луки Модрича.
В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 44 матча на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин прокомментировал судейство матчей «Реала».
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