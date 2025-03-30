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  4. 90 миллионов фунтов. Реал готовит трансфер суперзвезды из АПЛ, это не Трент
Испания
30 марта 2025, 16:03 |
911
0

90 миллионов фунтов. Реал готовит трансфер суперзвезды из АПЛ, это не Трент

Бруну Фернандеш привлекает внимание испанского гранда

30 марта 2025, 16:03 |
911
0
90 миллионов фунтов. Реал готовит трансфер суперзвезды из АПЛ, это не Трент
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Express.

По информации источника, испанский гранд готов предложить до 90 миллионов фунтов за 30-летнего футболиста. Фернандеш рассматривается «сливочными» как замена Луки Модрича.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 44 матча на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин прокомментировал судейство матчей «Реала».

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Бруну Фернандеш трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Лука Модрич
Даниил Кирияка Источник: Daily Express
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