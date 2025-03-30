ВИДЕО. Цуриков открыл счет для Колоса. Заря осталась в меньшинстве

30 марта в 18:00 проходит поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» принимает «Колос» из Ковалевки.

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Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

На 38-й минуте Жан Тронтель был удален, и хозяева поля остались в меньшинстве.

На 42-й минуте Андрей Цуриков открыл счет для Колоса (1:0).

ГОЛ! 0:1. Андрей Цуриков, 42 мин