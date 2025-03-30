Украина. Премьер лига30 марта 2025, 18:57 | Обновлено 30 марта 2025, 19:03
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ВИДЕО. Цуриков открыл счет для Колоса. Заря осталась в меньшинстве
30 марта в 18:00 проходит поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги
30 марта 2025, 18:57 | Обновлено 30 марта 2025, 19:03
332
0
30 марта в 18:00 проходит поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» принимает «Колос» из Ковалевки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
На 38-й минуте Жан Тронтель был удален, и хозяева поля остались в меньшинстве.
На 42-й минуте Андрей Цуриков открыл счет для Колоса (1:0).
ГОЛ! 0:1. Андрей Цуриков, 42 мин
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