Испания30 марта 2025, 18:37 | Обновлено 30 марта 2025, 19:35
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ВИДЕО. Жирона сравняла счет в игре против Барселоны на старте второго тайма
Арно Данжума отличился за жиронцев на 53-й минуте после передачи Дейли Блинда
30 марта 2025, 18:37 | Обновлено 30 марта 2025, 19:35
551
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30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 53-й минуте счет стал 1:1. За гостей отличился Арно Данжума после передачи Дейли Блинда.
❗️ ВИДЕО. Жирона сравняла счет в игре против Барселоны на старте второго тайма
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