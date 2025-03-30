30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 53-й минуте счет стал 1:1. За гостей отличился Арно Данжума после передачи Дейли Блинда.

❗️ ВИДЕО. Жирона сравняла счет в игре против Барселоны на старте второго тайма