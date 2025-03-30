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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 18:41 | Обновлено 30 марта 2025, 18:48
237
0

Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

30 марта 2025, 18:41 | Обновлено 30 марта 2025, 18:48
237
0
Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Заря

30 марта в 18:00 проходит поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» принимает «Колос» из Ковалевки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Обслуживает матч арбитр Александр Каленов из Львовской области.

Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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