Украина. Премьер лига30 марта 2025, 18:41 | Обновлено 30 марта 2025, 18:48
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Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги
30 марта 2025, 18:41 | Обновлено 30 марта 2025, 18:48
237
0
30 марта в 18:00 проходит поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» принимает «Колос» из Ковалевки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Обслуживает матч арбитр Александр Каленов из Львовской области.
Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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