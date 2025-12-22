КОНСЕЙСАУ: «Милан? Была нестабильность на уровне клуба»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
22 декабря 2025, 10:33 |
Бывший тренер итальянского гранда рассказал о периоде работы в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Бывший тренер «Милана» Сержиу Консейсау оценил период работы с «россонери» и рассказал, чего не хватило для лучшего результата.

– Итоги ваших шести месяцев в «Милане»?

– Позитивные. С 2016 года лишь два тренера выигрывали трофеи с «россонери»: Пиоли – Скудетто и я – Суперкубок. Если суммировать очки за наш период – темп на уровне Лиги Европы, пятое место. Результаты были: два выигранных дерби и победа над «Ромой». Жаль финал Кубка Италии, но некоторые вещи мне не понравились.

– Например?

– Была нестабильность на уровне клуба, вокруг команды атмосфера была не лучшая. Поэтому я ценю то, что мы сделали. Кроме того, руководство меня не поддержало. Например, после победы в Суперкубке мы играли с «Кальяри». Уже ходили слухи, что клуб ищет других тренеров. Я думал только о работе и победе, с полной ответственностью за результаты. Не было времени работать на всех уровнях.

– Остались бы вы?

– Да, но с некоторыми изменениями.

Сержиу Консейсау провел во главе «Милана» 31 матч, одержал 16 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Под руководством португальца «россонери» выиграли Суперкубок Италии и дошли до финала Кубка Италии, где уступили «Болонье» (0:1).

Сержиу Консейсау Милан Серия A Суперкубок Италии по футболу чемпионат Италии по футболу Кубок Италии по футболу
Иван Чирко Источник: La Gazzetta dello Sport
