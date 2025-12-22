Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
Отрыв этой тройки от других бомбардиров увеличился после сыгранных на выходных матчей
Очередными голами в сезоне 2025/26 отличились Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн забил очередной гол за клуб в победном выездном матче мюнхенцев против Хайденхайма. Теперь в активе англичанина 19 забитых мячей в Бундеслиге.
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд отличился дублем в победном матче «горожан» против Вест Хэм Юнайтед. Теперь в активе норвежца 19 голов в АПЛ, что позволило ему сравняться с Кейном в списке лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов сезона 2025/26.
18-й гол в сезоне испанской Ла Лиги забил Килиан Мбаппе. Француз отличился в матче против Севильи.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26
- 19 – Гарри Кейн (Бавария)
- 19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 18 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 11 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 11 – Ферран Торрес (Барселона)
