Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?

Очередными голами в сезоне 2025/26 отличились Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн забил очередной гол за клуб в победном выездном матче мюнхенцев против Хайденхайма. Теперь в активе англичанина 19 забитых мячей в Бундеслиге.

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд отличился дублем в победном матче «горожан» против Вест Хэм Юнайтед. Теперь в активе норвежца 19 голов в АПЛ, что позволило ему сравняться с Кейном в списке лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов сезона 2025/26.

18-й гол в сезоне испанской Ла Лиги забил Килиан Мбаппе. Француз отличился в матче против Севильи.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26