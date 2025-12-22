Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
22 декабря 2025, 09:18 | Обновлено 22 декабря 2025, 09:19
Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?

Отрыв этой тройки от других бомбардиров увеличился после сыгранных на выходных матчей

Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередными голами в сезоне 2025/26 отличились Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн забил очередной гол за клуб в победном выездном матче мюнхенцев против Хайденхайма. Теперь в активе англичанина 19 забитых мячей в Бундеслиге.

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд отличился дублем в победном матче «горожан» против Вест Хэм Юнайтед. Теперь в активе норвежца 19 голов в АПЛ, что позволило ему сравняться с Кейном в списке лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов сезона 2025/26.

18-й гол в сезоне испанской Ла Лиги забил Килиан Мбаппе. Француз отличился в матче против Севильи.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 19 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 18 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 11 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 11 – Ферран Торрес (Барселона)
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0. Дубль Холанд. Видео голов и обзор матча
Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века
Тибо КУРТУА: «Этот парень очень голоден к голам»
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
pol-55
Ну Пенальті ще треба реалізувати,недавно бачили як били в суперКубках(Італії і МК)а до речі Гаррі після ЧМ в Катарі проти Франції два роки і два місяця не мазав 30 штук підряд,і в Баварії кажись без *осечек*.P.S.На Холанда грає команда,а Кейн грає на команду,як кажуть в Одесі.....
Ответить
0
Pedro
Але у Холанда лише один з пенальті, в той час, як в інших 5-6 з 11-ти метрових.
Ответить
0
