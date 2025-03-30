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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 19:39 |
257
0

Динамо – одна из 5 команд, которые не проиграли в европейских лигах 2024/25

Киевляне увеличили свою беспрорашную серию в чемпионате до 22 матчей

30 марта 2025, 19:39 |
257
0
Динамо – одна из 5 команд, которые не проиграли в европейских лигах 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» в последней игре против „Руха“ одержало победу и увеличило свою беспроигрышную серию в УПЛ до 22 матчей (16 побед, 6 ничьих). Киевляне являются одним из пяти клубов нынешнего сезона, которые не проиграли ни одного матча в европейских внутренних лигах (без учета чемпионатов, начавшихся в феврале и марте).

29 марта состоялся поединок 22-го тура УПЛ между командами «Рух» и «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Ванат и Буяльский забили по голу.

Кроме киевского клуба, в этот список также входят «ПСЖ» (22-5-0), «црвена звезда» (27-2-0), «Сент-Джозефс» (17-3-0) и «Ла Фиорита» (19-7-0).

В текущей кампании Украинской Премьер-лиги «Динамо» лидирует в борьбе за чемпионство с 54 очками. Ближайший преследователь – «Александрия» (50).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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