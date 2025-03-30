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Испания
30 марта 2025, 19:02 | Обновлено 30 марта 2025, 19:36
279
0

ВИДЕО. Левандовски оформил дубль Жироне и сделал счет 3:1 в пользу Барсы

Роберт забил свой второй гол в этом поединке на 77-й минуте

30 марта 2025, 19:02 | Обновлено 30 марта 2025, 19:36
279
0
ВИДЕО. Левандовски оформил дубль Жироне и сделал счет 3:1 в пользу Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 77-й минуте Роберт Левандовски сделал счет 3:1 в пользу сине-гранатовых. Польский форвард оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Левандовски оформил дубль Жироне и сделал счет 3:1 в пользу Барсы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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