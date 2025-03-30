Испания30 марта 2025, 19:02 | Обновлено 30 марта 2025, 19:36
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ВИДЕО. Левандовски оформил дубль Жироне и сделал счет 3:1 в пользу Барсы
Роберт забил свой второй гол в этом поединке на 77-й минуте
30 марта 2025, 19:02 | Обновлено 30 марта 2025, 19:36
279
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30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
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На 77-й минуте Роберт Левандовски сделал счет 3:1 в пользу сине-гранатовых. Польский форвард оформил дубль.
❗️ ВИДЕО. Левандовски оформил дубль Жироне и сделал счет 3:1 в пользу Барсы
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