30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 77-й минуте Роберт Левандовски сделал счет 3:1 в пользу сине-гранатовых. Польский форвард оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Левандовски оформил дубль Жироне и сделал счет 3:1 в пользу Барсы