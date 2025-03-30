Александр КУЧЕР: «Тяжело в раздевалку идти после двух пенальти»

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал разгромное поражение от «Карпат» в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Мы готовились не к такому развитию событий. То, что мы видели в первом тайме - мы так и планировали играть. Однако случайность привела к двум пенальти, поэтому это надломило команду. Трудно в раздевалку получать два не нужных одиннадцатиметровых. Сразу скажу, что это два чистых пенальти. Был контакт в двух эпизодах. Как мы ни старались подбодрить команду, но видим, что Арсичу трудно было с эмоциями справиться. Поэтому и провалились с четвертым голом. Он покинул зону, побежал на игрока и там уже «Карпаты» реализовали момент. Они очень неплохо выбегают в контратаки. Третий гол Бруниньо комментировать трудно. Нам тоже надо такие исполнители, которые решают моменты.

– Два пенальти команду сломали?

– Да, мы хотели вернуться в игру, но не смогли достучаться до ребят. Четвертый гол - невынужденная ошибка. Арсич покинул зону, побежал к другому игроку, а Костенко забил в пустые ворота. Тогда мы поняли, что ему уже трудно было. Поэтому мы приняли решение выпустить Ракицкого, а Арсича сместить в центр. Мы видим, что игроки не готовы физически и надо нам добавлять в этом аспекте. Наша середина поля очень наелась, после 50 минуты было трудно.

– Вы пришли в команду в трудный период. «Черноморец» идет в зоне аутсайдеров. Насколько реально сохранить команду в УПЛ? И еще один вопрос – Ярослав Ракицкий не вышел в старте из-за того, что не готов еще?

– «Черноморец» должен быть в УПЛ. Я не боюсь этого вызова, потому что хочу оставить команду в Премьер-Лиге. Ракицкий еще был не готов. Однако он неплохо вышел и хорошо выглядел. У него еще нет тех кондиций, которые бы мы хотели. Впрочем я думаю, что со временем мы будем давать ему больше тайминга. Мы будем его подводить через тренировки и увидим его 90 минут на поле.

– Ранее вы играли здесь. Соскучились по атмосфере стадиона «Украина»?

– Мне очень приятно видеть этот стадион и болельщиков. У меня был период, когда я играл во Львове, поэтому это останется в сердце навсегда.