Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Тяжело в раздевалку идти после двух пенальти»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 18:34 | Обновлено 30 марта 2025, 19:05
1100
0

Александр КУЧЕР: «Тяжело в раздевалку идти после двух пенальти»

«Карпаты» разгромно победили «Черноморец»

30 марта 2025, 18:34 | Обновлено 30 марта 2025, 19:05
1100
0
Александр КУЧЕР: «Тяжело в раздевалку идти после двух пенальти»
ФК Карпаты. Александр Кучер

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал разгромное поражение от «Карпат» в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Мы готовились не к такому развитию событий. То, что мы видели в первом тайме - мы так и планировали играть. Однако случайность привела к двум пенальти, поэтому это надломило команду. Трудно в раздевалку получать два не нужных одиннадцатиметровых. Сразу скажу, что это два чистых пенальти. Был контакт в двух эпизодах. Как мы ни старались подбодрить команду, но видим, что Арсичу трудно было с эмоциями справиться. Поэтому и провалились с четвертым голом. Он покинул зону, побежал на игрока и там уже «Карпаты» реализовали момент. Они очень неплохо выбегают в контратаки. Третий гол Бруниньо комментировать трудно. Нам тоже надо такие исполнители, которые решают моменты.

– Два пенальти команду сломали?

– Да, мы хотели вернуться в игру, но не смогли достучаться до ребят. Четвертый гол - невынужденная ошибка. Арсич покинул зону, побежал к другому игроку, а Костенко забил в пустые ворота. Тогда мы поняли, что ему уже трудно было. Поэтому мы приняли решение выпустить Ракицкого, а Арсича сместить в центр. Мы видим, что игроки не готовы физически и надо нам добавлять в этом аспекте. Наша середина поля очень наелась, после 50 минуты было трудно.

– Вы пришли в команду в трудный период. «Черноморец» идет в зоне аутсайдеров. Насколько реально сохранить команду в УПЛ? И еще один вопрос – Ярослав Ракицкий не вышел в старте из-за того, что не готов еще?

– «Черноморец» должен быть в УПЛ. Я не боюсь этого вызова, потому что хочу оставить команду в Премьер-Лиге. Ракицкий еще был не готов. Однако он неплохо вышел и хорошо выглядел. У него еще нет тех кондиций, которые бы мы хотели. Впрочем я думаю, что со временем мы будем давать ему больше тайминга. Мы будем его подводить через тренировки и увидим его 90 минут на поле.

– Ранее вы играли здесь. Соскучились по атмосфере стадиона «Украина»?

– Мне очень приятно видеть этот стадион и болельщиков. У меня был период, когда я играл во Львове, поэтому это останется в сердце навсегда.

По теме:
Динамо – одна из 5 команд, которые не проиграли в европейских лигах 2024/25
Юрий МАКСИМОВ: «Проигрывает тренер, а команда выигрывает»
ВИДЕО. Цуриков открыл счет для Колоса. Заря осталась в меньшинстве
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Карпаты - Черноморец Александр Кучер пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Футбол | 30 марта 2025, 15:09 17
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу

Команда Максимова настолько отчаянно пыталась спасти игру, что едва не получила разгром

Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 30 марта 2025, 08:09 3
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?

Лионель поразил ворота Филадельфии Юнион в матче MLS за Интер Майами

Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Футбол | 29.03.2025, 20:22
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Футбол | 30.03.2025, 19:15
Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 23
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 2
Бокс
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 27
Футбол
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
29.03.2025, 02:18
Бокс
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 4
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем