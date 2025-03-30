ВИДЕО. Как Ферран Торрес установил окончательный счет в игре Барса – Жирона
Испанец забил четвертый гол жиронцам на 86-й минуте после передачи Жерара Мартина
30 марта Барселона переиграла Жирону со счетом 4:1 в матче 29-го тура Ла Лиги 2024/25.
Четвертый мяч для сине-гранатовых на 77-й минуте забил Ферран Торрес. Ассист отдал Жерар Мартин.
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Торрес забил в третьем поединке подряд за Барсу. В текущем сезоне чемпионата Испании на его счету уже 9 мячей, а также два ассиста.
Барселона продолжает лидировать в таблице Ла Лиги с 66 очками. У Жироні 34 пункта и 13-я позиция.
❗️ ВИДЕО. Как Ферран Торрес установил окончательный счет в игре Барса – Жирона
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