Англия30 марта 2025, 18:51 | Обновлено 30 марта 2025, 19:11
667
0
Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25
30 марта 2025, 18:51 | Обновлено 30 марта 2025, 19:11
667
0
30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.
«Борнмут» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Дин Корт».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля.
Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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