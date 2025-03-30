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Англия
30 марта 2025, 18:51 | Обновлено 30 марта 2025, 19:11
667
0

Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25

30 марта 2025, 18:51 | Обновлено 30 марта 2025, 19:11
667
0
Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.

«Борнмут» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Дин Корт».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля.

Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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