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  4. ВИДЕО. Эванилсон открыл счет для Борнмута в матче Кубка против Ман Сити
Англия
30 марта 2025, 19:07 | Обновлено 30 марта 2025, 19:16
309
0

ВИДЕО. Эванилсон открыл счет для Борнмута в матче Кубка против Ман Сити

На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед в четвертьфинальной игре

30 марта 2025, 19:07 | Обновлено 30 марта 2025, 19:16
309
0
ВИДЕО. Эванилсон открыл счет для Борнмута в матче Кубка против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.

«Борнмут» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Дин Корт».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля.

На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон.

ГОЛ! 1:0. Илья Забарный, 21 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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