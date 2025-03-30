Англия30 марта 2025, 19:07 | Обновлено 30 марта 2025, 19:16
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ВИДЕО. Эванилсон открыл счет для Борнмута в матче Кубка против Ман Сити
На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед в четвертьфинальной игре
30 марта 2025, 19:07 | Обновлено 30 марта 2025, 19:16
309
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30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.
«Борнмут» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Дин Корт».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля.
На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон.
ГОЛ! 1:0. Илья Забарный, 21 мин
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