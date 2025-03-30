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  4. ВИДЕО. Холанд не реализовал пенальти Кепе в матче Борнмут – Манчестер Сити
Англия
30 марта 2025, 18:55 | Обновлено 30 марта 2025, 18:56
1131
0

ВИДЕО. Холанд не реализовал пенальти Кепе в матче Борнмут – Манчестер Сити

Кепа Аррисабалага парировал удар Эрлинга с 11 метров на 14-й минуте

30 марта 2025, 18:55 | Обновлено 30 марта 2025, 18:56
1131
0
ВИДЕО. Холанд не реализовал пенальти Кепе в матче Борнмут – Манчестер Сити

30 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 14-й минуте звездный норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Вратарь вишен Кепа Аррисабалага парировал удар норвежца.

А уже на 21-й Борнмут вышел вперед благодаря голу Эванилсона.

В стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Илья Забарный.

ВИДЕО. Холанд не реализовал пенальти Кепе в матче Борнмут – Манчестер Сити

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Илья Забарный Кепа Аррисабалага Эрлинг Холанд видео сэйвы видео голов и обзор Борнмут Манчестер Сити Борнмут - Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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