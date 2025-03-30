ВИДЕО. Холанд не реализовал пенальти Кепе в матче Борнмут – Манчестер Сити
Кепа Аррисабалага парировал удар Эрлинга с 11 метров на 14-й минуте
30 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.
Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На 14-й минуте звездный норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Вратарь вишен Кепа Аррисабалага парировал удар норвежца.
А уже на 21-й Борнмут вышел вперед благодаря голу Эванилсона.
В стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Илья Забарный.
ВИДЕО. Холанд не реализовал пенальти Кепе в матче Борнмут – Манчестер Сити
HAALAND MISSES FROM THE SPOT 😮— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 30, 2025
Kepa Arrizabalaga with a huge save for @afcbournemouth 💪
Just wait for Noel Gallagher's reaction 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/IbN0NeYYNQ
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