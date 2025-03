30 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 14-й минуте звездный норвежский форвард горожан Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Вратарь вишен Кепа Аррисабалага парировал удар норвежца.

А уже на 21-й Борнмут вышел вперед благодаря голу Эванилсона.

В стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Илья Забарный.

ВИДЕО. Холанд не реализовал пенальти Кепе в матче Борнмут – Манчестер Сити

HAALAND MISSES FROM THE SPOT 😮



Kepa Arrizabalaga with a huge save for @afcbournemouth 💪



Just wait for Noel Gallagher's reaction 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/IbN0NeYYNQ