Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что случилось с кузеном Стивена Джеррарда, когда он покинул Ливерпуль?
Другие новости
30 марта 2025, 16:06 |
257
0

Что случилось с кузеном Стивена Джеррарда, когда он покинул Ливерпуль?

История Бобби Дункана

30 марта 2025, 16:06 |
257
0
Что случилось с кузеном Стивена Джеррарда, когда он покинул Ливерпуль?
Getty Images/Global Images Ukraine. Бобби Дункан с лидерами Ливерпуля

Бобби Дункан, кузен легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, подавал большие надежды, но его карьера сложилась иначе.

В сезоне 2018/19 он блеснул в молодежной команде, забив в финале Молодёжного кубка Англии. Однако в 2019 году его агент Саиф Руби обвинил «Ливерпуль» в «травле» игрока и торможении его карьеры.

Клуб ответил, что будет работать над решением ситуации, но уже в сентябре 2019 года Дункан перешел в молодежный состав «Фиорентины» за 1,8 млн фунтов. В Италии он не закрепился (12 матчей), после чего вернулся в «Дерби Каунти», где также почти не играл.

В 2022 году нападающий присоединился к испанскому «Реал Баломпедика Линенсе», но сыграл всего 8 матчей и покинул клуб в 2023-м. Сейчас 23-летний Дункан остается без команды и избегает публичности.

По теме:
ФОТО. Холанда обвинили в том, что он ударил женщину. Провели расследование
ФОТО. Звездный футболист тайно женился. Без пышной церемонии
ФОТО. Экс-футболист сборной Англии может быть лишен бизнеса. И вот почему
Стивен Джеррард Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 30 марта 2025, 00:31 1
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем

Наставник «волков» отреагировал на победный гол Артема

Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 29 марта 2025, 23:46 19
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко в двух сетах переиграла Джессику Пегулу

Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Футбол | 30.03.2025, 12:26
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Футбол | 30.03.2025, 15:09
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
29.03.2025, 02:18
Бокс
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 8
Футбол
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 3
Футбол
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем