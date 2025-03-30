Что случилось с кузеном Стивена Джеррарда, когда он покинул Ливерпуль?

Бобби Дункан, кузен легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, подавал большие надежды, но его карьера сложилась иначе.

В сезоне 2018/19 он блеснул в молодежной команде, забив в финале Молодёжного кубка Англии. Однако в 2019 году его агент Саиф Руби обвинил «Ливерпуль» в «травле» игрока и торможении его карьеры.

Клуб ответил, что будет работать над решением ситуации, но уже в сентябре 2019 года Дункан перешел в молодежный состав «Фиорентины» за 1,8 млн фунтов. В Италии он не закрепился (12 матчей), после чего вернулся в «Дерби Каунти», где также почти не играл.

В 2022 году нападающий присоединился к испанскому «Реал Баломпедика Линенсе», но сыграл всего 8 матчей и покинул клуб в 2023-м. Сейчас 23-летний Дункан остается без команды и избегает публичности.