Минимум 60 миллионов евро. Ман Сити начал переговоры по полузащитнику

Шведский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссон привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб начал переговоры по 20-летнему футболисту. В свою очередь, немецкий клуб готов попрощаться с Ларссоном минимум за 60 миллионов евро. За игроком таже следят «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие клубы.

В текущем сезоне Хуго Ларссон провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду.