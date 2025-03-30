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  4. Минимум 60 миллионов евро. Ман Сити начал переговоры по полузащитнику
Англия
30 марта 2025, 16:51 |
1110
1

Минимум 60 миллионов евро. Ман Сити начал переговоры по полузащитнику

Хуго Ларссон привлекает внимание английского клуба

30 марта 2025, 16:51 |
1110
1
Минимум 60 миллионов евро. Ман Сити начал переговоры по полузащитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуго Ларссон

Шведский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссон привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб начал переговоры по 20-летнему футболисту. В свою очередь, немецкий клуб готов попрощаться с Ларссоном минимум за 60 миллионов евро. За игроком таже следят «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие клубы.

В текущем сезоне Хуго Ларссон провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду.

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Хуго Ларссон Айнтрахт Франкфурт Манчестер Сити трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг Ливерпуль Арсенал Лондон Тоттенхэм
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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Комментарии 1
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LexХХХ
Нехай би Судаков подивився нарізку, як треба грати плеймейкеру, щоб коштувати хоч те, що декларують тут на сайті. А то: "Наполі.. 40 млн баксів...🤑" Тьфу🤢
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