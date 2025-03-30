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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 19:27 | Обновлено 30 марта 2025, 19:39
361
0

Юрий МАКСИМОВ: «Проигрывает тренер, а команда выигрывает»

«Ворскла» уступила »Кривбассу»

30 марта 2025, 19:27 | Обновлено 30 марта 2025, 19:39
361
0
Юрий МАКСИМОВ: «Проигрывает тренер, а команда выигрывает»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение команды от «Кривбасса» (0:1) в матче 22-го тура УПЛ.

– Мы настраивались на такую игру. Понимал, что нельзя было проигрывать. В первые 15 минут все было хорошо, все играли с настроем. Но потом что-то произошло, и мы пропустили в конце тайма гол. Можно сказать, что сами себе его принесли.

Во втором тайме уже надо было отыгрываться. Вынуждены были забивать, поэтому выпустили еще одного нападающего. Такой риск мог бы завершиться и тем, что счет был бы больше. Но к игрокам претензий не имею. Сейчас просто кому-то не хватило мастерства.

– На поле не хватало Владислава Кулача. Можете прокомментировать, что с ним произошло?

– По Кулачу что можно сказать. У нас была товарищеская игра, и он травмировался. Это была неожиданность для нас. У него повреждены мышцы. Две-три недели он точно будет отсутствовать.

– Также отсутствовали Гучек и Нестеренко. Они тоже травмированы?

– Ну, по Гучеку это отдельный вопрос. Что же касается Нестеренко, то у него была травма. Он пропустил три последние тренировки и не был готов к игре.

– А по Гучеку?

– Скажу так. У нас есть защитники, на которых я рассчитываю.

– Кого бы вы выделили сегодня из состава?

– Я еще раз повторюсь, что у меня претензий по самоотдаче ни к кому нет. Конечно, полтавчане играют за свой родной город, и у них горят глаза. Ну, давайте так: тренер проигрывает, а команда выигрывает. Всю ответственность беру на себя, а команда будет бороться до конца.

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Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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