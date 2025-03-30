30 марта проходит матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 61-й минуте Роберт Левандовски вывел сине-гранатовых вперед, сделав счет 2:1.

Польский форвард круто сложился после передачи Фермина Лопеса. Роберт забил вратарю соперников Пауло Гассаниге между ног.

❗️ ВИДЕО. Как он сложился? Левандовски забил гол голкиперу Жироны между ног