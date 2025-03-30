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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 19:29 | Обновлено 30 марта 2025, 22:38
290
0

ВИДЕО. Оформил дубль. Цуриков и Ориховский увеличили перевес Колоса

Луганская Заря во втором тайме играет в меньшинстве

30 марта 2025, 19:29 | Обновлено 30 марта 2025, 22:38
290
0
ВИДЕО. Оформил дубль. Цуриков и Ориховский увеличили перевес Колоса
ФК Колос. Андрей Цуриков

30 марта в 18:00 проходит поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» принимает «Колос» из Ковалевки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Луганская Заря во втором тайме играет в меньшинстве. Цуриков и Ориховский увеличили перевес Колоса до 3:0.

ГОЛ! 0:2. Андрей Цуриков, 58 мин

ГОЛ! 0:3. Павел Ориховский, 63 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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