Украина. Премьер лига30 марта 2025, 19:29 | Обновлено 30 марта 2025, 22:38
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ВИДЕО. Оформил дубль. Цуриков и Ориховский увеличили перевес Колоса
Луганская Заря во втором тайме играет в меньшинстве
30 марта 2025, 19:29 | Обновлено 30 марта 2025, 22:38
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30 марта в 18:00 проходит поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» принимает «Колос» из Ковалевки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Луганская Заря во втором тайме играет в меньшинстве. Цуриков и Ориховский увеличили перевес Колоса до 3:0.
ГОЛ! 0:2. Андрей Цуриков, 58 мин
ГОЛ! 0:3. Павел Ориховский, 63 мин
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