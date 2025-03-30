Англия30 марта 2025, 19:41 | Обновлено 30 марта 2025, 20:56
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ВИДЕО. Холанд сравнял счет для Манчестер Сити после перерыва
30 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии
30 марта 2025, 19:41 | Обновлено 30 марта 2025, 20:56
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30 марта в 18:30 проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.
«Борнмут» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Дин Корт».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля.
После перерыва Эрлинг Холанд сравнял счет на 49 мин.
ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 49 мин
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