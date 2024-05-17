Ярмолюк сравнил тренировочный процесс, а также игру в УПЛ и АПЛ

Украинский легионер «Брентфорда» Егор Ярмолюк сравнил тренировочный процесс и игру в УПЛ в составе «Днепра-1» и в составе его нынешней команды в АПЛ.

«Тренировки отличаются. В «Днепре-1» были тяжелее, чем в «Брентфорде». У нас в сезоне нет таких тяжелых тренировок, что мы бегаем без мяча. Без него вообще не бегаем. У нас всегда с мячом какие-то упражнения. Это интересно, мы наслаждаемся футболом. В «Днепре» бывало такое, что две тренировки в неделю мы просто бегаем: туда-сюда, туда-сюда. Это было трудно. Здесь мне легче.

Надо сейчас еще начать обыгрывать, отдавать голевые передачи, забивать. Не бояться терять мяч. Потому что есть у молодых игроков такое: потерял мяч – все, ты уже плохой игрок, что-то типа такого. Этот страх наверное от того, что когда я был в «Днепре-1», когда тренировался с командой, то там спесь такая была, что просто ... Там теряешь мяч – все: «Слиш, малый», – типа такого. Так этот страх и выстроился. Страшно было терять мяч. Сейчас здесь такого нет. В Брентфорде ты потерял мяч – все обратно отработали, сказали «Ничего страшного». И ты сделаешь то же самое – ничего тебе не скажут», – сказал Егор.

Отметим, что в сезоне 2023/24 Ярмолюк сыграл 26 матчей в АПЛ, но лишь в шести выходил в стартовом составе.