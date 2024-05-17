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17 мая 2024, 02:17 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

17 мая 2024, 02:17 |
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Наср – Аль-Хиляль

Ggbet 3.35 – 3.75 – 1.98

21:45 Фиорентина – Наполи

Ggbet 2.50 – 3.45 – 2.90

КИБЕРСПОРТ

12:30 SAW – Aurora Gaming

Ggbet 1.67 – 2.18

15:30 ENCE eSports – Fnatic

Ggbet 1.98 – 1.81

18:30 Gaimin – Gamer Legion

Ggbet 2.23 – 1.64

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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