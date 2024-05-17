Другие новости17 мая 2024, 02:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
17 мая 2024, 02:17 |
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В пятницу, 19 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Наср – Аль-Хиляль
21:45 Фиорентина – Наполи
2.50 – 3.45 – 2.90
КИБЕРСПОРТ
12:30 SAW – Aurora Gaming
15:30 ENCE eSports – Fnatic
18:30 Gaimin – Gamer Legion
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