Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»
Бывший нападающий сборной Украины дал прогноз на бой украинца против Тайсона Фьюри
Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Сергей Нагорняк дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:
«Усик точно выиграет. Его победы ждет вся Украина, и по-другому быть не может. Хочется, чтобы Саня победил нокаутом, но я не расстроюсь, если он выиграет и по очкам. Победа, как говорится, не пахнет».
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
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