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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 12:05 |
117
0

Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»

Бывший нападающий сборной Украины дал прогноз на бой украинца против Тайсона Фьюри

17 мая 2024, 12:05 |
117
0
Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»
УАФ. Сергей Нагорняк

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Сергей Нагорняк дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

«Усик точно выиграет. Его победы ждет вся Украина, и по-другому быть не может. Хочется, чтобы Саня победил нокаутом, но я не расстроюсь, если он выиграет и по очкам. Победа, как говорится, не пахнет».

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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Сергей Нагорняк Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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