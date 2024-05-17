Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Сергей Нагорняк дал прогноз на бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри:

«Усик точно выиграет. Его победы ждет вся Украина, и по-другому быть не может. Хочется, чтобы Саня победил нокаутом, но я не расстроюсь, если он выиграет и по очкам. Победа, как говорится, не пахнет».

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.