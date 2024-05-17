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Чемпионат Украины
Реал Фарма
17.05.2024 12:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
17 мая 2024, 06:23 | Обновлено 17 мая 2024, 06:39
28
0

Реал Фарма – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 мая в 12:00 видеотрансляцию матча Второй лиги

17 мая 2024, 06:23 | Обновлено 17 мая 2024, 06:39
28
0
Реал Фарма – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

17 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 29-й тур, 17 мая

  • 12:00. Реал Фарма Одесса – Нива Винница

Турнирная таблица

12:00. Реал Фарма Одесса – Нива Винница

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Реал Фарма Нива Винница смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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