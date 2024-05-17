17.05.2024 12:00 - : -
Украина. Вторая лига17 мая 2024, 06:23 | Обновлено 17 мая 2024, 06:39
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Реал Фарма – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 мая в 12:00 видеотрансляцию матча Второй лиги
17 мая 2024, 06:23 | Обновлено 17 мая 2024, 06:39
28
0
17 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 29-й тур, 17 мая
- 12:00. Реал Фарма Одесса – Нива Винница
Турнирная таблица
12:00. Реал Фарма Одесса – Нива Винница
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