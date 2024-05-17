Загорулько – бомбардир. Нива В завершила сезон разгромом клуба Реал Фарма
У играющего президента винницкой команды стало 17 забитых мячей
17 мая состоялся матч предпоследнего тура Второй лиги.
Винницкая Нива завершила сезон положительно, отгрузив 4 мяча в ворота одесской команды Реал Фарма (4:0).
Один из голов забил играющий президент винницкого клуба Артур Загорулько – у него стало 17 голов, и он лучший бомбардир Второй лиги в сезоне.
Нива одержала вторую в чемпионате разгромную победу и завершила свой сезон с 33 очками (пока что 8-е место).
Вторая лига. 29-й тур, 17 мая
12:00. Реал Фарма Одесса – Нива Винница – 0:4
Голы: Рогульский, 28, Ничипоренко, 65, Загорулько, 79, Петленко, 85
Топ-10 лучших бомбардиров Второй лиги
Видеозапись матча
События матча
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