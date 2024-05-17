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Чемпионат Украины
Реал Фарма
17.05.2024 12:00 – FT 0 : 4
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
17 мая 2024, 20:59 | Обновлено 17 мая 2024, 21:19
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Загорулько – бомбардир. Нива В завершила сезон разгромом клуба Реал Фарма

У играющего президента винницкой команды стало 17 забитых мячей

17 мая 2024, 20:59 | Обновлено 17 мая 2024, 21:19
90
0
Загорулько – бомбардир. Нива В завершила сезон разгромом клуба Реал Фарма
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

17 мая состоялся матч предпоследнего тура Второй лиги.

Винницкая Нива завершила сезон положительно, отгрузив 4 мяча в ворота одесской команды Реал Фарма (4:0).

Один из голов забил играющий президент винницкого клуба Артур Загорулько – у него стало 17 голов, и он лучший бомбардир Второй лиги в сезоне.

Нива одержала вторую в чемпионате разгромную победу и завершила свой сезон с 33 очками (пока что 8-е место).

Вторая лига. 29-й тур, 17 мая

12:00. Реал Фарма Одесса – Нива Винница – 0:4

Голы: Рогульский, 28, Ничипоренко, 65, Загорулько, 79, Петленко, 85

Топ-10 лучших бомбардиров Второй лиги

Видеозапись матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Петленко (Нива Винница).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Загорулько (Нива Винница).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Ничипоренко (Нива Винница).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Рогульский (Нива Винница).
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Нива Винница чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Артур Загорулько
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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