Загорулько – бомбардир. Нива В завершила сезон разгромом клуба Реал Фарма

17 мая состоялся матч предпоследнего тура Второй лиги.

Винницкая Нива завершила сезон положительно, отгрузив 4 мяча в ворота одесской команды Реал Фарма (4:0).

Один из голов забил играющий президент винницкого клуба Артур Загорулько – у него стало 17 голов, и он лучший бомбардир Второй лиги в сезоне.

Нива одержала вторую в чемпионате разгромную победу и завершила свой сезон с 33 очками (пока что 8-е место).

Вторая лига. 29-й тур, 17 мая

12:00. Реал Фарма Одесса – Нива Винница – 0:4

Голы: Рогульский, 28, Ничипоренко, 65, Загорулько, 79, Петленко, 85

Топ-10 лучших бомбардиров Второй лиги

Видеозапись матча