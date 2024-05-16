Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024

Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Руслан Малиновский находятся в лазарете своих клубов.

Малиновский получил травму в поединке за «Дженоа» еще в начале апреля. Сообщалось, что украинский полузащитник пропустит месяц, однако Руслан пока так и не вернулся к выступлениям за «грифонов».

Миколенко получил повреждение ноги в матче «Эвертона» против Ливерпуля. Ходили слухи, что украинцу нужно сделать операцию, однако сам Виталий заявил, что обойдется без хирургического вмешательства. Скорее всего, левый защитник сумеет восстановиться к Евро-2024.

О травме Судакова стало известно перед стартом финального матча Кубка Украины «Ворскла» – «Шахтер». Официально информации от врачей донецкого клуба еще не было, но, скорее всего, Георгий травмировал мышцы задней поверхности бедра и пропустит 3-4 недели.

Мудрик, возможно, получил сотрясение мозга 15 мая в поединке за «Челси» против «Брайтона». Для восстановления Михаилу понадобится не более 10 дней.

Также стоит отметить, что Роман Яремчук из «Валенсии» только недавно восстановился после повреждения задней поверхности бедра, а Александр Зинченко из «Арсенала» не играет за «канониров» с конца апреля. За месяц Зинченко провел только 19 минут на поле. В текущем сезоне Александр несколько раз выпадал из-за травм икроножной мышцы.

Все эти футболисты являются ключевыми игроками для сборной Украины, которая во главе с Сергеем Ребровым отправится на Евро-2024 в Германию (14 июня – 14 июля).