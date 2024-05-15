Спортврач назвал характер травмы Судакова. Известны сроки восстановления

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Лидер донецкого коллектива Георгий Судаков не сыграл в этой встрече из-за травмы.

После завершения встречи Пушич заявил, что травма Георгия несерьезная.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Судакова:

«Пушич не сообщил специфику травмы, но на видео празднования Шахтера заметно, как Георгий схватился за заднюю поверхность бедра после того, как его толкнул Зубков.

Анализируя все увиденное, можно предположить, что у Судакова незначительная травма мышц задней поверхности бедра. Традиционно, на восстановление от такой травмы нужно 3-4 недели, поэтому, я думаю, Георгий сможет плавно восстановиться уже в лагере сборной и подойти к первой игре на турнире в хороших кондициях.

Хотелось бы услышать официальную информацию от клуба или игрока, но сегодня ситуация не выглядит угрожающе», – написал Бабелюк.