Пушич рассказал о травме Судакова и признался, сыграет ли Георгий на Евро
Марино отметил, что повреждения лидера «Шахтера» не очень серьезное
15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».
Лидер донецкого коллектива Георгий Судаков не сыграл в этой встрече из-за травмы.
После завершения поединка наставник «Шахтера» Марино Пушич во флеш-интервью прокомментировал повреждение Георгия:
«Его нам не хватало сегодня. Он не мог играть, поэтому мы не хотели рисковать. Его травма не очень серьезная. Это хорошая новость и для нас, и для сборной Украины. Он будет готов сыграть на Евро-2024.
Он заслуживает там играть. Он провел невероятный сезон», – сказал Пушич.
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