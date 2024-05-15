Пушич рассказал о травме Судакова и признался, сыграет ли Георгий на Евро

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Лидер донецкого коллектива Георгий Судаков не сыграл в этой встрече из-за травмы.

После завершения поединка наставник «Шахтера» Марино Пушич во флеш-интервью прокомментировал повреждение Георгия:

«Его нам не хватало сегодня. Он не мог играть, поэтому мы не хотели рисковать. Его травма не очень серьезная. Это хорошая новость и для нас, и для сборной Украины. Он будет готов сыграть на Евро-2024.

Он заслуживает там играть. Он провел невероятный сезон», – сказал Пушич.