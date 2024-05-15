Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич рассказал о травме Судакова и признался, сыграет ли Георгий на Евро
Кубок Украины
15 мая 2024, 21:55 |
873
0

Пушич рассказал о травме Судакова и признался, сыграет ли Георгий на Евро

Марино отметил, что повреждения лидера «Шахтера» не очень серьезное

15 мая 2024, 21:55 |
873
0
Пушич рассказал о травме Судакова и признался, сыграет ли Георгий на Евро
YouTube. Марино Пушич

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Лидер донецкого коллектива Георгий Судаков не сыграл в этой встрече из-за травмы.

После завершения поединка наставник «Шахтера» Марино Пушич во флеш-интервью прокомментировал повреждение Георгия:

«Его нам не хватало сегодня. Он не мог играть, поэтому мы не хотели рисковать. Его травма не очень серьезная. Это хорошая новость и для нас, и для сборной Украины. Он будет готов сыграть на Евро-2024.

Он заслуживает там играть. Он провел невероятный сезон», – сказал Пушич.

По теме:
Динамо или Шахтер? У кого больше золотых дублей в независимой Украине
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Ребров признался Пушичу, сколько игроков Шахтера вызовет в сборную Украины?
Георгий Судаков Марино Пушич Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Кубок Украины по футболу травма сборная Украины по футболу Евро-2024
Даниил Агарков Источник: ICTV
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
Хоккей | 15 мая 2024, 00:02 0
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции

Завершился очередной игровой день на турнире

Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Футбол | 15 мая 2024, 06:55 0
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения

Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии

ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ
Футбол | 15.05.2024, 14:21
ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ
ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ
Романо рассекретил клаусулу Довбика. За сколько Жирона продаст лидера?
Футбол | 15.05.2024, 21:07
Романо рассекретил клаусулу Довбика. За сколько Жирона продаст лидера?
Романо рассекретил клаусулу Довбика. За сколько Жирона продаст лидера?
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Футбол | 15.05.2024, 07:49
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
14.05.2024, 07:30 2
Футбол
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
14.05.2024, 10:12 3
Бокс
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
13.05.2024, 19:55 49
Футбол
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем