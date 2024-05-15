Украина. Премьер лига15 мая 2024, 18:23 | Обновлено 15 мая 2024, 18:37
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Ведущий хавбек Шахтера и сборной Украины получил повреждение
Стало известно о повреждении Судакова
15 мая 2024, 18:23 | Обновлено 15 мая 2024, 18:37
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Стало известно, что ведущий полузащитник Шахтера Георгий Судаков получил повреждение и пропустит матч финала Кубка Украины против Ворсклы.
Информацию о травме подтвердил и наставник сборной Украины Сергей Ребров. О характере повреждения информации пока нет.
Шахтеру в сезоне осталось провести три матча (Кубок и две игры в чемпионате Украины), а после этого сборники отправятся в национальную команду готовиться к Евро-2024.
Судаков в нынешнем сезоне забил 20 голов и сделал 12 ассистов.
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