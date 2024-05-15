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Кубок Украины
Ворскла
15.05.2024 19:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
15 мая 2024, 20:59 | Обновлено 15 мая 2024, 21:43
2949
107

Золотой дубль. Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы

Сергей Долганский не смог в качестве тренера повторить достижение 2009 года

15 мая 2024, 20:59 | Обновлено 15 мая 2024, 21:43
2949
107
Золотой дубль. Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы
ФК Шахтер Донецк

В конце футбольного сезона, как правило, в каждой из стран разыгрывают национальный Кубок. Эта история, к сожалению, не касалась Украины в первые два года полномасштабного вторжения, когда этот турнир просто не было возможности провести в соответствии с регламентом и духом соревнований. Однако в этом сезоне все изменилось – удалось сыграть все матчи своевременно и дойти до финала в Ривне.

На поле стадиона «Авангард» встречались между собой полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». И как тут не вспомнить события 15-летней давности, когда «горняки» только отметились победой в Кубке УЕФА, после чего через несколько дней их одолел в Днепре «зелено-белый» коллектив (1:0). Что интересно, нынешний руководитель «Ворсклы» Сергей Долганский был непосредственным участником тех событий в роли вратаря.

Но нынешний состав команды Марино Пушича о тех событиях, в подавляющем большинстве, мог только догадываться по рассказам более опытных представителей клуба. Современный «Шахтер» пропагандирует интенсивный прессинг, поэтому первый тайм финала был больше похож на начало недавнего Классического, когда «горняки» своим прессингом просто душили оппонентов. «Ворскла», конечно, к такой интенсивности не привыкла, поэтому отбивалась как могла.

В начале удавалось это делать неплохо и даже первый голевой момент остался именно за командой Долганского. И сразу можно было забивать Кане, однако с острого угла на правом фланге штрафной он пробил точно в Ризныка, для которого «Ворскла» тоже совсем не чужой клуб. Только после этого «Шахтер» начал создавать собственные голевые возможности.

Несмотря на тотальное преимущество, атаки «горняков» были довольно тривиальны – пытались вскрыть фланги защиты соперников и сделать передачу на обострение. Долгое время полтавчане с этим справлялись, но на 40 минуте подача с левого фланга от Азаровы все же достигла своей цели – головой на дальней штанге замкнул Сикан.

Если бы не этот мяч, то второй тайм для «Шахтера» мог бы показаться чрезвычайно сложным. А так – «Ворскла» должна была идти вперед, а это означает появление свободных зон позади, что при такой группе атаки у соперников едва ли не самоубийство. Однако пропустили второй раз полтавчане по итогам стандарта – на 55 минуте Зубков подал угловой с правого фланга, Матвиенко сбросил на дальнюю, а Конопля пробил Исенко, который не успел на линии парировать мяч, а сделал это уже в воротах.

Соответственно, Долганский начал сразу проводить замены, потому что куда еще тянуть? Игру надо было спасать, поэтому «Ворскла» побежала вперед. И если бы у «Шахтера» было бы больше смелости наказать соперников за это, они бы это сделали. Но один момент Кевина за все это время до завершения игры – это несерьезно при таком открытом футболе.

Зато команда Марино Пушича едва не создала себе проблем, пропустив от Ковталюка на 85 минуте. Породистый «кубковый» гол пяткой в завершение прострела Крупского с правого фланга штрафной. И все, началась паника на футбольном поле. Но дончанам хватило хитрости для того, чтобы лишние эмоции соперников пустить во внефутбольную плоскость, благодаря чему и удержались от дальнейших проблем и забрали второй трофей в этом сезоне.

Кубок Украины. Финал.

«Ворскла» – «Шахтер» – 1:2

Голы: Ковталюк, 85 – Сикан, 40, Конопля, 55

Предупреждения: Бацула, 86, Хрипчук, 90+2 – Траоре, 88, Крыськив, 90+2, Ризнык, 90+4

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к) – Якубу (Нестеренко, 57), Скляр (Челядин, 67) – Мякушко (Бацула, 57), Сиссоко (Фелипе Родригес, 82), Кане – Степанюк (Ковталюк, 67).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (к) (Марлон Гомес, 73) – Кевин, Крыськив, Бондаренко, Зубков (Швед, 81) – Сикан (Траоре, 81).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 8 (4) – 5 (1)
Угловые: 1 – 2
Оффсайды: 1 – 2.

ВОРСКЛА – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 107
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Андрій Заліщук
ну і добре, головне, що Ворскла НЕ в єврокубках
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+5
Болела
Класний матч. Особливо перший тайм. Така заруба. Контроль від Шахтаря. Гострі випади від Ворскли. Тактично приємно було спостерігати.
Ворскла дала бій.
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+5
Микола Унгурян
Виграли прогнозовано, але... такої брудної гри від ШД як після голу полтавчан давно не було.
А ворскла забила гол-красень. 
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+3
Болела
Доречі, Кевін дуже круто. І досить несподівано круто у відборі. Кожен епізод дограв. В перспективі дуже сильний 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Макс Максов
Ну хоч Ворскла не буде, знову соромитися в єврокубках...
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+3
Boodya
Доречі, фільм "Диктатор", смішний дуже, рекомендую до перегляду☺️
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+3
Показать Скрыть 5 ответов
odiniznashih
Если бы выиграла Ворскла, то мы бы имели никакущую команду в еврокубках. А так хоть шанс имеет команда занявшая пятое место.
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+2
aleks8-48
Шахтар та грошi Ахметова достигли в Украiiнi усього i конкурентiв у найблищому майбутньому не придбачиться. Якби цi грошi та енергiю спрямувати на преремогу у вiйнi, то це би наблизило звiльненя вiд загарбникiв. 
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+2
FunnyCat_____
Сейчас Акк 228 напишет про лайно Суркисов хто всрався
но это никак не отменит того что 76 больше чем 36 
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+2
Chort
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА ФСЕ НА МАЗИ УЖЕ ЗАКАЗАЛ ДЛЯ НАС ШИКАЛАДНЫХ МАЧО, БУДУТ НАМ ОЧКА ПРАМЫВАТЬ
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+2
FunnyCat_____
Уважаемые болельщики
прошу обратить внимание на комментарий  Otsicity
 где он упоминает Гулаги и Ягоду
______
в строке гугла вбиваем   " Шахтар майже наздогнав Динамо за трофеями в УкраЇні і має фінал кубка щоб це зробити"
Переходим на статью на Трибуне и видим точно такой же комментарий, слово в слово от юзера Maver1k   від 11 травня 22.42
--------
этот спорт кружок настолько смешной что даже ботов не может нормальных нанять , чтобы они не копипастили 3 фразы по разным сайтам!
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+2
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AK.228
Розумію приреченість та сум вболівальників ФК Старий вимпел… 
Але ж бути другим теж непогано … не сумуйте 
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+1
Sheva19
Шахтар с перемогою.С Дублем .Залишилось Вершковим виграти ЛЧ .
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+1
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Ukraine
Вболівали ДК майте мужність та честь привітати чемпіона, відати належне.
Пройдуть роки, і можливо ДК буде у фіналі боротись, все буде добре!
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+1
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Boodya
Зрозумів одне, що більшість "болєл" Шахтаря, навіть вболівати не вміють.
П.с "гдє динама, гдє" це не вболівання.
П.п.с. флуд - теж
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+1
BekXan
С дублем Шахтар.Вийшла гарна гра.Але прогнозована на фоні тих результатів і той гри що демонструвала Ворскла.
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+1
FunnyCat_____
игру не смотрел, но хочу поздравить шахтер, завоевав очередной кубок( его справедливость оставим на отдельное обсуждение) он сократил отставание по трофеям от самого титулованного клуба Украины до 30.... 
Динамо Киев -76 трофеев
шахтер Счастливое 36 трофеев
младший брат уже дышит в спину ДК!
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+1
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Ivan Vismutenko
Ворскла после 1:5 от Динамо взяло очко с Кривбассом и потом 5 поражений подряд.    И вот это им бы выхватить кубок?     Забили гол престижа и молодцы.   Пусть Оболонь обыгрывают  теперь
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0
Anatolij
Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы в Ровно, тафтологией попахивает 
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0
AK.228
🏆🏆 на 1 більше ніж у ФК Завалені єбала👏
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0
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