Золотой дубль. Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы

В конце футбольного сезона, как правило, в каждой из стран разыгрывают национальный Кубок. Эта история, к сожалению, не касалась Украины в первые два года полномасштабного вторжения, когда этот турнир просто не было возможности провести в соответствии с регламентом и духом соревнований. Однако в этом сезоне все изменилось – удалось сыграть все матчи своевременно и дойти до финала в Ривне.

На поле стадиона «Авангард» встречались между собой полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». И как тут не вспомнить события 15-летней давности, когда «горняки» только отметились победой в Кубке УЕФА, после чего через несколько дней их одолел в Днепре «зелено-белый» коллектив (1:0). Что интересно, нынешний руководитель «Ворсклы» Сергей Долганский был непосредственным участником тех событий в роли вратаря.

Но нынешний состав команды Марино Пушича о тех событиях, в подавляющем большинстве, мог только догадываться по рассказам более опытных представителей клуба. Современный «Шахтер» пропагандирует интенсивный прессинг, поэтому первый тайм финала был больше похож на начало недавнего Классического, когда «горняки» своим прессингом просто душили оппонентов. «Ворскла», конечно, к такой интенсивности не привыкла, поэтому отбивалась как могла.

В начале удавалось это делать неплохо и даже первый голевой момент остался именно за командой Долганского. И сразу можно было забивать Кане, однако с острого угла на правом фланге штрафной он пробил точно в Ризныка, для которого «Ворскла» тоже совсем не чужой клуб. Только после этого «Шахтер» начал создавать собственные голевые возможности.

Несмотря на тотальное преимущество, атаки «горняков» были довольно тривиальны – пытались вскрыть фланги защиты соперников и сделать передачу на обострение. Долгое время полтавчане с этим справлялись, но на 40 минуте подача с левого фланга от Азаровы все же достигла своей цели – головой на дальней штанге замкнул Сикан.

Если бы не этот мяч, то второй тайм для «Шахтера» мог бы показаться чрезвычайно сложным. А так – «Ворскла» должна была идти вперед, а это означает появление свободных зон позади, что при такой группе атаки у соперников едва ли не самоубийство. Однако пропустили второй раз полтавчане по итогам стандарта – на 55 минуте Зубков подал угловой с правого фланга, Матвиенко сбросил на дальнюю, а Конопля пробил Исенко, который не успел на линии парировать мяч, а сделал это уже в воротах.

Соответственно, Долганский начал сразу проводить замены, потому что куда еще тянуть? Игру надо было спасать, поэтому «Ворскла» побежала вперед. И если бы у «Шахтера» было бы больше смелости наказать соперников за это, они бы это сделали. Но один момент Кевина за все это время до завершения игры – это несерьезно при таком открытом футболе.

Зато команда Марино Пушича едва не создала себе проблем, пропустив от Ковталюка на 85 минуте. Породистый «кубковый» гол пяткой в завершение прострела Крупского с правого фланга штрафной. И все, началась паника на футбольном поле. Но дончанам хватило хитрости для того, чтобы лишние эмоции соперников пустить во внефутбольную плоскость, благодаря чему и удержались от дальнейших проблем и забрали второй трофей в этом сезоне.

Кубок Украины. Финал.

«Ворскла» – «Шахтер» – 1:2

Голы: Ковталюк, 85 – Сикан, 40, Конопля, 55

Предупреждения: Бацула, 86, Хрипчук, 90+2 – Траоре, 88, Крыськив, 90+2, Ризнык, 90+4

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к) – Якубу (Нестеренко, 57), Скляр (Челядин, 67) – Мякушко (Бацула, 57), Сиссоко (Фелипе Родригес, 82), Кане – Степанюк (Ковталюк, 67).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (к) (Марлон Гомес, 73) – Кевин, Крыськив, Бондаренко, Зубков (Швед, 81) – Сикан (Траоре, 81).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 8 (4) – 5 (1)

Угловые: 1 – 2

Оффсайды: 1 – 2.

ВОРСКЛА – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C