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Кубок Украины
Ворскла
15.05.2024 19:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
15 мая 2024, 23:15 |
164
0

Марино ПУШИЧ: Моей футбольной мечтой в Шахтере было оформить золотой дубль

Наставник донецкой команды прокомментировал победу над Ворсклой в финале Кубка Украины

15 мая 2024, 23:15 |
164
0
Марино ПУШИЧ: Моей футбольной мечтой в Шахтере было оформить золотой дубль
УАФ. Марино Пушич

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич прокомментировал успех своих подопечных:

«Я очень доволен, это невероятные эмоции. Я благодарен всем работникам нашего клуба, особенно нашим игрокам. Они провели очень хороший сезон, сделали все, чтобы мы смогли оформить золотой дубль.

К сожалению, Георгий Судаков получил повреждение на последней тренировке. Но это не серьезная травма, он будет готов сыграть на Евро.

Моей футбольной мечтой в «Шахтере» было оформить «золотой дубль», что мы и сделали. Также у меня есть мечта продолжать этот труд.

«Ворскла» не удивила – мы уже играли против нее, проанализировали ее игру. В первом тайме моментов было немного у обеих команд. Был эпизод, когда Дмитрий Ризнык совершил сейв. Во втором тайме было больше моментов, мы забили дважды. Также сегодня их вингеры играли более широко.

Сейчас у нас есть время отпраздновать эту победу. Неважно, сколько у нас титулов важно просто побеждать. Главное, чтобы мы продолжали свою работу», – сказал Марино Пушич.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер (1:2)

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Ворскла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Марино Пушич пресс-конференция Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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