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Кубок Украины
Ворскла
15.05.2024 19:00 - : -
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
14 мая 2024, 21:55 | Обновлено 14 мая 2024, 21:57
187
1

Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка Украины

14 мая 2024, 21:55 | Обновлено 14 мая 2024, 21:57
187
1
Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 15 мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

У полтавчан остался единственный шанс пробиться на еврокубковую арену, и для этого им необходимо выиграть кубковый трофей. «Горняки» досрочно стали чемпионами Украины, в минувший уик-энд обыграв киевское «Динамо» со счетом 1:0. В текущем сезоне команды ранее обменялись победами. В первом круге УПЛ полтавчане обыграли «Шахтер» в гостевом матче со счетом 2:1, а во втором «оранжево-черные» взяли реванш (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Свою троечку или даже больше шахтеры положат, а могут и пожалеть, не устраивать разгром.... Ворскле ловить нечего ,это даже не обсуждается.
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