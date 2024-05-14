В среду, 15 мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 19:00.

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У полтавчан остался единственный шанс пробиться на еврокубковую арену, и для этого им необходимо выиграть кубковый трофей. «Горняки» досрочно стали чемпионами Украины, в минувший уик-энд обыграв киевское «Динамо» со счетом 1:0. В текущем сезоне команды ранее обменялись победами. В первом круге УПЛ полтавчане обыграли «Шахтер» в гостевом матче со счетом 2:1, а во втором «оранжево-черные» взяли реванш (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.