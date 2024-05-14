В среду 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» состоится финал Кубка Украины по футболу сезона 2023-2024 годов. Второй раз за всю историю турнира в решающем матче встретятся «Шахтер» и «Ворскла». Первый раз это было в сезоне 2008-2009 годов и тогда победила команда из Полтавы 1:0. Кстати, тот успех так и остался единственным для «Ворсклы» в розыгрыше Кубка страны, а горняки выигрывали трофей 13 раз. Столько же, сколько и киевское «Динамо».

Ворскла

После того, как подопечные Сергея Долганского в полуфинале нынешнего розыгрыша 4 апреля в Житомире нанесли поражение «Полесью» со счетом 1:0 (единственный гол забил Сергей Мякушко), «Ворскла» провела в чемпионате Украины 6 матчей, в которых набрала только одно очко. Причем в последних двух турах полтавские футболисты проиграли двум главным аутсайдерам Премьер-Лиги «Металлисту 1925» и «Минаю» с одинаковым счетом 2:3.

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Особенно болезненным для болельщиков клуба оказалось поражение от закарпатской команды. По ходу игры вплоть до 73-й минуте хозяева поля (игра проходила в Полтаве) вели 2:0 после точных ударов Евгения Павлюка и Антона Глущенко. Но затем с интервалом в семь минут «Ворскла» пропустила два мяча. Уже в компенсированное время полтавчанин Фелипе два раза подходил к одиннадцатиметровой отметке, но оба раза не сумел переиграть вратаря гостей. А к довершению ко всему хозяева пропустили гол на 90+10 минуте с пенальти.

Можно только предположить, что все свои позитивные эмоции «Ворскла приберегла на финаль Кубка. Ведь получается, что это для них главный матч сезона. Тем более что победа в нем дает пропуск в еврокубок следующей осенью. А то, что «Ворскла» может преподнести сюрприз, все убедились в первом круге нынешнего чемпионата, когда на «Арене Львов» полтавчане обыграли «Шахтер» со счетом 2:1.

Шахтер

Несколько дней назад донецкая команда выполнила свою главную задачу на сезон – она завоевала золотые награды чемпионата Украины и, таким образом, пробилась в Лигу чемпионов, которая, начиная с этого года, будет проходить в другом формате. Причем гарантировал себе первое место «Шахтер» после победы над своим главным конкурентом киевским «Динамо» 1:0 (решающий гол с пенальти забил Георгий Судаков). Но, как любят у нас говорить, аппетит приходит во время еды. Теперь горняки наверняка мечтают о другом трофее – национальном Кубке. Во-первых, они его уже не выигрывали 5 лет подряд. Во-вторых, подопечные Марино Пушича могут сделать золотой дубль, то есть положить свои медали чемпионата высшей пробы в Кубок. И, наконец, в-третьих, в случае успеха «Шахтер» обойдет «Динамо» по числу украинских трофеев за всю историю.

Следует отметить, что весной «Шахтер» еще не терял очки, а его рекордная победная серия с учетом полуфинала Кубка составляет уже 16 (!) матчей подряд. При этом команда заметно прибавила по сравнению с первой половиной сезона. И сейчас у тренерского штаба всегда есть широкий выбор исполнителей практически на каждую позицию. А еще есть возможность усиливать игру во время матча с помощью замен.

Так что горняки по многим показателям являются фаворитами предстоящего финального поединка. И если они сами не позволят себе расслабиться, то у соперников шансов на успех будет совсем немного.

Статистика матчей

Помимо матча первого круга нынешнего сезона, о котором уже шла речь, команды провели еще один поединок уже во втором круге. Игра проходила в Полтаве 14 апреля и запомнилась тем, что на 56-й минуте с поля был удален Александр Зубков. К тому времени «Шахтер» вел в счете 1:0 (еще до перерыва отличился Даниил Сикан). Тем не менее, хозяева поля численным преимуществом не воспользовались. Всего же соперники провели друг с другом с учетом матчей чемпионата и Кубка страны 66 поединков. 47 раз выигрывал «Шахтер», 7 побед у «Ворсклы» и 12 раз была зафиксирована ничья. рАзница голов 134-41 в пользу горняков.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Пердута, Крупский, Павлюк, Скляр, Челядин, Кане, Мякушко, Сиссоко, Степанюк

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков, Сикан

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, матч пройдет с преимуществом «Шахтера», хотя и у «Ворсклы» должны быть моменты либо после быстрых контратак, либо после исполнения стандартов. И все же предположим, что горняки будут сильнее, причем в два мяча 3:1.

15 мая, среда