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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 20:05 | Обновлено 11 мая 2024, 20:09
541
2

У кого сколько? Шахтер догнал Динамо по трофеям в независимой Украине

Киевляне суммарно имели 38 трофеев, и столько же стало у клуба из Донецка

11 мая 2024, 20:05 | Обновлено 11 мая 2024, 20:09
541
2
У кого сколько? Шахтер догнал Динамо по трофеям в независимой Украине
ФК Шахтер

15-я в истории победа в чемпионате Украины позволила донецкому «Шахтеру» догнать «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.

Киевляне суммарно имели 38 трофеев, и теперь столько же стало у клуба из Донецка (если считать с сезона 1991/92).

По победам в чемпионатах Украины маленький перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у «горняков».

Зато с момента независимости у донецкой команды есть евротрофей – Кубок УЕФА 2009.

Равенство сохраняется по числу побед в Кубках Украины (по 13 трофеев) и Суперкубках Украины (9).

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

«Шахтер» (Донецк) – 38 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 15 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

Примечание. В вышеуказанных подсчетах специально не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.

Количество трофеев в советский период

«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владел «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

ФОТО, Донецкий Шахтер в 15-й раз выиграл чемпионат Украины

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Southeast*
Только у ДК нема Кубка УЕФА)))
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