У кого сколько? Шахтер догнал Динамо по трофеям в независимой Украине
Киевляне суммарно имели 38 трофеев, и столько же стало у клуба из Донецка
15-я в истории победа в чемпионате Украины позволила донецкому «Шахтеру» догнать «Динамо» по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.
Киевляне суммарно имели 38 трофеев, и теперь столько же стало у клуба из Донецка (если считать с сезона 1991/92).
По победам в чемпионатах Украины маленький перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у «горняков».
Зато с момента независимости у донецкой команды есть евротрофей – Кубок УЕФА 2009.
Равенство сохраняется по числу побед в Кубках Украины (по 13 трофеев) и Суперкубках Украины (9).
🏆 Количество трофеев у украинских клубов
«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
«Шахтер» (Донецк) – 38 трофеев:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 15 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
Примечание. В вышеуказанных подсчетах специально не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.
Количество трофеев в советский период
«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).
У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).
Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владел «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.
ФОТО, Донецкий Шахтер в 15-й раз выиграл чемпионат Украины
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