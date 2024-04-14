Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой

Болельщикам украинского футбола повезло, если они решили посмотреть матчи двадцать четвертого тура Премьер-лиги именно в воскресенье, потому что первым в расписании сразу стоял суперматч. В Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского местный одноименный коллектив принимал действующего чемпиона страны и текущего лидера чемпионской гонки, донецкий «Шахтер».

А дополнительной изюминкой к этой игре служил тот факт, что вскоре этим двум командам придется сыграть между собой в финале Кубка Украины. Однако сейчас не об этом – более актуальным для «горняков» было сохранение отрыва от преследователей в турнирной таблице. И если «Динамо» свой матч накануне выиграло у «Александрии», то «Кривбасс» сыграл вничью «Руху», поэтому хотя бы одного соперника «Шахтер» мог отбросить уже сейчас. Но для этого надо было продолжить серию неудач команды Сергея Долганского в чемпионате непосредственно на ее поле, где чемпионы год назад выиграть так и не смогли.

Почти всегда, когда есть на это возможность, приезд «горняков» в Полтаву сопровождается едва ли не семейной атмосферой на трибунах из-за многолетней дружбы между фанатами обоих коллективов. На этот раз тоже очень повезло тем 2600+ болельщикам, которые смогли посетить трибуны и стали свидетелями действительно содержательного противостояния. Команда Пушича стремилась его начать по стандартному сценарию с собственных атак, но что-то пошло не так почти сразу.

Тяжеловато выглядел «Шахтер» на старте встречи из-за противодействия «Ворсклы», которая пыталась и сама атаковать, и подсушивать игру оппонентов у собственных ворот. Помогала в этом формация с тремя центральными в фазе обороны от Долганского, которая почти полностью перекрывала свободные зоны, которые постоянно пытаются найти «горняки» у своих оппонентов.

Но все же посреди первого тайма этот слаженный механизм «зелено-белых» не сработал во время контратаки Кевина через левый фланг, и если Зубкову так и не удалось на дальней штанге в касание переиграть Ризныка с прострела партнера, то Сикан мгновенно среагировал на добивании отскока. Важным этот момент для «Шахтера» был также и потому, что другого даже близко похожего команда Пушича не имела, за исключением той ситуации, когда в конце тайма Сикан настолько долго готовил удар в чужих владениях, что там и нападающие соперников успели бы вернуться.

В общем, несколько медленный футбол «горняков» был вполне оправданным, потому что так они хотя бы имели меньшие шансы ошибаться. И особенно осмотрительно начал играть «Шахтер» после 56 минуты, когда Зубков в попытке сыграть на добивании отскока от Исенко в чужой вратарской попал ногой по голове голкипера. При любых аргументах гостей, это было обязательное удаление из-за опасной игры.

В дальнейшем же наиболее интересным моментом было то, насколько качественно команда Пушича отработала в защите в меньшинстве против соперников, которые сразу захватили мяч и начали пытаться атаковать. Ничего не создала «Ворскла» при таком противодействии. Вообще – ни одного момента, намека на угрозу или интересного предложения впереди. Поэтому и проиграла команда Долганского на этот раз. Но шанс на реванш все еще есть.

В следующем туре полтавская «Ворскла» будет принимать ковалевский «Колос», тогда как донецкий «Шахтер» посреди недели будет гостить у луганской «Зари», а затем на выходных ее же и будет принимать в качестве номинального хозяина.

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Нестеренко – 6,0, Ковталюк – 6,0, Амилькар – б/о.

«Шахтер» (замены): Марлон – 6,0, Траоре – 6,0, Назарина – 6,0, Степаненко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Сикан, 22

Предупреждение: Крупский, 72

Удаление: Зубков, 56 (грубый фол)

«Ворскла»: Исенко – Якубу (Ковталюк, 68), Хрипчук, Пердута, Крупский – Сиссоко, Павлюк – Мякушко (Нестеренко, 53), Челядин (Амилькар, 82), Кане – Степанюк.

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин (Марлон, 62), Судаков (Степаненко, 88), Бондаренко (Назарина, 74), Зубков – Сикан (Траоре, 73).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 4 (2) – 7 (2)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 2 – 1.

ВОРСКЛА – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C