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Чемпионат Украины
Ворскла
14.04.2024 13:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2024, 15:42
2374
85

Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой

Ушел Скрипник – вслед за ним ушли и победы над чемпионом страны

14 апреля 2024, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2024, 15:42
2374
85
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
УПЛ

Болельщикам украинского футбола повезло, если они решили посмотреть матчи двадцать четвертого тура Премьер-лиги именно в воскресенье, потому что первым в расписании сразу стоял суперматч. В Полтаве на стадионе «Ворскла» им. Бутовского местный одноименный коллектив принимал действующего чемпиона страны и текущего лидера чемпионской гонки, донецкий «Шахтер».

А дополнительной изюминкой к этой игре служил тот факт, что вскоре этим двум командам придется сыграть между собой в финале Кубка Украины. Однако сейчас не об этом – более актуальным для «горняков» было сохранение отрыва от преследователей в турнирной таблице. И если «Динамо» свой матч накануне выиграло у «Александрии», то «Кривбасс» сыграл вничью «Руху», поэтому хотя бы одного соперника «Шахтер» мог отбросить уже сейчас. Но для этого надо было продолжить серию неудач команды Сергея Долганского в чемпионате непосредственно на ее поле, где чемпионы год назад выиграть так и не смогли.

Почти всегда, когда есть на это возможность, приезд «горняков» в Полтаву сопровождается едва ли не семейной атмосферой на трибунах из-за многолетней дружбы между фанатами обоих коллективов. На этот раз тоже очень повезло тем 2600+ болельщикам, которые смогли посетить трибуны и стали свидетелями действительно содержательного противостояния. Команда Пушича стремилась его начать по стандартному сценарию с собственных атак, но что-то пошло не так почти сразу.

Тяжеловато выглядел «Шахтер» на старте встречи из-за противодействия «Ворсклы», которая пыталась и сама атаковать, и подсушивать игру оппонентов у собственных ворот. Помогала в этом формация с тремя центральными в фазе обороны от Долганского, которая почти полностью перекрывала свободные зоны, которые постоянно пытаются найти «горняки» у своих оппонентов.

Но все же посреди первого тайма этот слаженный механизм «зелено-белых» не сработал во время контратаки Кевина через левый фланг, и если Зубкову так и не удалось на дальней штанге в касание переиграть Ризныка с прострела партнера, то Сикан мгновенно среагировал на добивании отскока. Важным этот момент для «Шахтера» был также и потому, что другого даже близко похожего команда Пушича не имела, за исключением той ситуации, когда в конце тайма Сикан настолько долго готовил удар в чужих владениях, что там и нападающие соперников успели бы вернуться.

В общем, несколько медленный футбол «горняков» был вполне оправданным, потому что так они хотя бы имели меньшие шансы ошибаться. И особенно осмотрительно начал играть «Шахтер» после 56 минуты, когда Зубков в попытке сыграть на добивании отскока от Исенко в чужой вратарской попал ногой по голове голкипера. При любых аргументах гостей, это было обязательное удаление из-за опасной игры.

В дальнейшем же наиболее интересным моментом было то, насколько качественно команда Пушича отработала в защите в меньшинстве против соперников, которые сразу захватили мяч и начали пытаться атаковать. Ничего не создала «Ворскла» при таком противодействии. Вообще – ни одного момента, намека на угрозу или интересного предложения впереди. Поэтому и проиграла команда Долганского на этот раз. Но шанс на реванш все еще есть.

В следующем туре полтавская «Ворскла» будет принимать ковалевский «Колос», тогда как донецкий «Шахтер» посреди недели будет гостить у луганской «Зари», а затем на выходных ее же и будет принимать в качестве номинального хозяина.

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Нестеренко – 6,0, Ковталюк – 6,0, Амилькар – б/о.

«Шахтер» (замены): Марлон – 6,0, Траоре – 6,0, Назарина – 6,0, Степаненко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Сикан, 22

Предупреждение: Крупский, 72

Удаление: Зубков, 56 (грубый фол)

«Ворскла»: Исенко – Якубу (Ковталюк, 68), Хрипчук, Пердута, Крупский – Сиссоко, Павлюк – Мякушко (Нестеренко, 53), Челядин (Амилькар, 82), Кане – Степанюк.

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин (Марлон, 62), Судаков (Степаненко, 88), Бондаренко (Назарина, 74), Зубков – Сикан (Траоре, 73).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 4 (2) – 7 (2)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ВОРСКЛА – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 85
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SamojlovS
Мне так показалось, что траву Ворскла решила не стричь. Мяч по ней почти не катился. Не удивительно, что немного моментов было. 
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+3
romanchik.8409
Шахтёр с победой! Удаление справедливо.. Нельзя так играть с голкипером 
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+3
Burevestnik
виграли навіть без "лівого" пеналя !!!   
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+3
SamojlovS
Кто больше хотел, тот сегодня и победил. У Ворсклы сегодня завершать редкие их атаки было некому. 
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+3
nick07
Гра була зовсім не чемпіонська, але.... як казав Маестро "гра забувається, рахунок на табло". 
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+2
OtsoCity
З перемогою Шахтар ви найкращі. Щур боягуз під нікнеймом Puma,   твій братик школярик не фартовий ні для ворскли ні для лайна суркисів (динамо), даремно ти його відправив на стадіон з листком , а сам ти сховався та всрався на сайті як завжди хвойда суркисів
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+2
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Burevestnik
в текстовій трансляції Снітко після забитого голу 
в слові "гол"  написав 12 літер "Г" .  
це він на шо оце натякнув ?          
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+1
OtsoCity
Лайно суркисів (динамо) буде в цьому сезоні без трофеїв 
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+1
New Zealander
Вітаємо Шахтар з чемпіонством! Браво гірники! Чудова гра!
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+1
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Лига конференций без динамо
Чемпион как всегда выиграл и на первом месте, ну а дырявые опзжшники как всегда нюхают жопу чемпиону и лидеру  со второго места жопанюхи позорные опущенцы они, давайте кукарекайте прыгая на бутылке дырявые 
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+1
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mayakovskiy1
Впевнено крокуємо до чергового чемпіонства.  Молодці
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+1
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AK.228
Молились молились мусорята своїм богам, але не допомогло
Шахтар з перемогою👏👏💪💪
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+1
Гумакрыс
Сегодня праздник у киевских девчат, сегодня будут голубые танцы, на втором голубые закрепились месте днепрушу и кривбасик опередили! Ура ,Ура! суркис чемпион, динамо молодец 
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0
OtsoCity
Всеукраїнське футбольне дербі-найбільша перемога «Шахтар» 6–0 «Динамо» (26 липня 1950)
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0
PUMA
О, наверное шлюхтёр уехал. В Полтаве тревога 
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0
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SamojlovS
Админ! "Зубков... переиграть Ризныка..." мог разве что у своиз ворот. Пусть исправят... 
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0
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ErichMariaШевченко
Бедные кыяне. за 2 дня 6 часов страданий, а воз на месте.
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0
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ErichMariaШевченко
Бедные кыяне. за 2 дня 6 часов страданий, а воз на месте.
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0
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ErichMariaШевченко
Бедные кыяне. за 2 дня 6 часов страданий, а воз на месте.
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0
OtsoCity
Як справи лайно суркисів (динамо)?
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