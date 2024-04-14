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Ворскла
14.04.2024 13:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 15:52 |
893
0

Ворскла – Шахтер – 0:1. Шаг к чемпионству. Видео гола и обзор матча

Смотрите обзор матча 24-го тура УПЛ

14 апреля 2024, 15:52 |
893
0
Ворскла – Шахтер – 0:1. Шаг к чемпионству. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 14 апреля «Шахтер» в мачте 24-го тура УПЛ на выезде обыграл «Ворсклу» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Сикан, 22

Предупреждение: Крупский, 72

Удаление: Зубков, 56 (грубый фол)

Смотрите обзор самых ярких моментов матча:

События матча

56’
Александр Зубков (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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