Сегодня, 14 апреля «Шахтер» в мачте 24-го тура УПЛ на выезде обыграл «Ворсклу» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Сикан, 22

Предупреждение: Крупский, 72

Удаление: Зубков, 56 (грубый фол)

Смотрите обзор самых ярких моментов матча: