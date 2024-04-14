14.04.2024 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига14 апреля 2024, 15:52 |
893
0
Ворскла – Шахтер – 0:1. Шаг к чемпионству. Видео гола и обзор матча
Смотрите обзор матча 24-го тура УПЛ
14 апреля 2024, 15:52 |
893
0
Сегодня, 14 апреля «Шахтер» в мачте 24-го тура УПЛ на выезде обыграл «Ворсклу» со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Ворскла» – «Шахтер» – 0:1
Гол: Сикан, 22
Предупреждение: Крупский, 72
Удаление: Зубков, 56 (грубый фол)
Смотрите обзор самых ярких моментов матча:
События матча
56’
Александр Зубков (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 апреля 2024, 22:47 0
Наставник поделился впечатлениями от последнего матча Ла Лиги
Футбол | 14 апреля 2024, 14:39 0
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Футбол | 14.04.2024, 09:36
MMA | 14.04.2024, 11:31
Футбол | 13.04.2024, 19:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2024, 07:45 11
14.04.2024, 09:06 11
Футбол
13.04.2024, 21:33
13.04.2024, 21:15 23
12.04.2024, 18:49 39
13.04.2024, 00:35 14
13.04.2024, 20:10 9