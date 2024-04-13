В воскресенье, 14-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 13:00.

«Кривбасс» потерял очки накануне, сыграв вничью против «Руха», поэтому идет уже третьим, пропустив вперед себя «Динамо». В то же самое время «Шахтер» на первой строчке внимательно следит за выступлениями конкурентов. Но все сейчас зависит от команды Марино Пушича – если она выиграет хотя бы восемь из девяти матчей, то ее уже не догнать. «Ворскла» тем не менее против такого сценария, и поскольку командам еще предстоит сыграть в финале Кубка Украины, то нас ждет большая разминка перед настоящим шоу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.