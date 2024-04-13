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Чемпионат Украины
Ворскла
14.04.2024 13:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 23:07 | Обновлено 13 апреля 2024, 23:08
194
0

Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

13 апреля 2024, 23:07 | Обновлено 13 апреля 2024, 23:08
194
0
Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 14-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 13:00.

«Кривбасс» потерял очки накануне, сыграв вничью против «Руха», поэтому идет уже третьим, пропустив вперед себя «Динамо». В то же самое время «Шахтер» на первой строчке внимательно следит за выступлениями конкурентов. Но все сейчас зависит от команды Марино Пушича – если она выиграет хотя бы восемь из девяти матчей, то ее уже не догнать. «Ворскла» тем не менее против такого сценария, и поскольку командам еще предстоит сыграть в финале Кубка Украины, то нас ждет большая разминка перед настоящим шоу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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