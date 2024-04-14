ПУШИЧ: Играли на этом поле? Выйдите на него. Если вернетесь без перелома...

14 апреля состоялся матч 24-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер «горняков» Марино Пушич провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

– После удаления во втором тайме «Шахтер» был вынужден перестраиваться, как следствие, стало меньше атак. Какие-то выпады были, но без особого завершения. Не отрабатывал ли «Шахтер» игру в меньшинстве?



– Когда играешь при таких условиях и имеешь на одного футболиста меньше, то не всегда можешь атаковать, потому что не хватает одного игрока на поле. Тогда тебе приходится быть очень организованным, закрывать пространство, когда соперник хочет реализовать определенные моменты – и мы это делали идеально. Но я расскажу вам историю этой игры, чтобы у вас не осталось вопросов. Смотрите, я очень горжусь своей командой, тем как мы играли первые 55 минут, это был высококлассный футбол. Единственное, что могу сказать: мы действительно должны были забить на один или два гола больше. Но это футбол. Мы лидировали, очень хорошо играли, очень хорошо начали второй тайм, контролировали игру, а затем был тот эпизод, когда мы получили красную карточку. И настал момент, когда нужно защищаться гораздо больше, чем хотелось бы. Но даже тогда мы пытались создавать моменты, хотя, конечно, это было невозможно, потому что у нас было на одного футболиста меньше. Однако то, что мы показали во второй части игры, когда играли без одного игрока: организация защиты, структура, дисциплина, характер, менталитет – это было на высоком уровне. Так что это часть игры, ты не можешь все время атаковать, когда имеешь на игрока меньше, особенно при таких обстоятельствах.

– В предыдущем матче с «Ворсклой» «Шахтер» потерпел поражение 1:2, и это был последний матч для Патрика ван Леувена. К тому же «Шахтер» тоже проиграл «Ворскле» в конце чемпионата, и хотя там были несколько иные обстоятельства, но тот матч также стал последним для Игоря Йовичевича. Не было ли вам ужасно перед сегодняшним матчем за результат?



– Скажу откровенно: я не тот тренер, который оглядывается на то, что было до меня, я сконцентрирован только на происходящем, когда я здесь. У меня нет комментариев на этот счет. Я знаю, что это тяжелая выездная игра, должен заметить, что состояние поля также не очень хорошее для игры в футбол. Но нужно адаптироваться к обстоятельствам, которые мы и сделали. И я только могу сказать, что когда вы играете такие поединки, вы должны показать определенные вещи, как я уже объяснял вашему коллеге, и мы это сделали. И это то, о чем я говорю: я ничего не знаю о прошлом, потому что оно не мое. Когда я перехожу в клуб, меня не беспокоит его прошлое, я просто перехожу, у меня есть свое видение, стиль игры и ожидаю от людей определенного отношения – это все. Так что я не могу судить о том, что было до меня. Я очень рад, ведь выигрывать такие матчи, выездные матчи не так легко, особенно когда ты играешь почти 40-45 минут без одного игрока. Поэтому следует отдать должное «Ворскле» – это хорошая команда, она также может играть, имеет индивидуально сильных футболистов, и я понимаю, почему команды уступают ей. Но мы сегодня отлично поработали, мы в хорошем настроении, и считаю, что в отрезке, когда было одиннадцать игроков, показали очень хороший футбол.

– Поздравляем с победой! Но сегодня Шахтер показал нетипичную для себя игру: в первом тайме вы действовали узко, не было раскрытия флангов, а второй тайм провели на своей половине. Это усталость или что-нибудь другое?



– В чем-то я с вами соглашусь: мы могли больше пользоваться флангами, но мы также создавали голевые моменты и случаи флангов, поэтому не всегда есть возможность играть через фланги. Мы играем в «шахтерский» футбол, но постоянно усовершенствуя его, добавляя другие вещи. Как я уже говорил вашему коллеге, во втором тайме мы имели на одного игрока меньше, так что вы ожидали? Невозможно постоянно атаковать, потому что это закономерно, если ты играешь в низком и компактном блоке. И это та часть, над которой мы много работаем, чтобы хорошо защищаться, если это необходимо. Это также часть игры, это важная деталь для команды при таких условиях. Поэтому, по-моему, мы играли очень хорошо во всех аспектах. И нелегко играть в полузащите на этом поле. Вы были на нем? Я бы хотел, чтобы вы вышли на это поле, и если вернетесь без перелома ноги, я отпраздную с вами.

– Прежде всего поздравляю с победой! Возможно, это неправильный вопрос для сегодняшнего матча, но в последнее время поднимается такая тема: что вы думаете о стимулировании в футболе? Ваше личное мнение: это нормально или плохо? К примеру, когда «Динамо» (Киев) стимулирует другую команду обыграть «Шахтер».



– Спасибо за приветствие. Смотрите, я когда-то говорил, что если вы большой клуб, а мы большой клуб, то все всегда на 100 процентов должен быть стимул соперничать с вами. Знаете, мы спортсмены. И, конечно, у кого-то будет дополнительный стимул, но я сосредоточен только на своей команде, меня не беспокоит, что они делают, стимуляция и прочее. Я просто сфокусированный на собственной команде, я такой человек. Я все еще вижу, что все преподаются возможно более чем на 110–120 процентов в игре с «Шахтером», что закономерно. Но это меня не беспокоит, я сконцентрирован на своей команде, я всегда говорю, что мы должны работать больше, чем соперник, чтобы создать разницу в качестве. Поэтому можно стимулировать команду сколь угодно, но результат всегда зависит от нас. И я всегда смотрю на нас: на то, как мы действуем в игре, как мы реагируем на ситуацию, какую мы имеем энергию. Меня стимуляция не беспокоит.

– Судаков с поля шел прихрамывая. Насколько серьезна его травма? Скажите, когда ждать возвращения Эгиналду и Ракицкого?



– Они снова травмировались, Ярослав и Эгиналду, поэтому, к сожалению, они не смогли быть с нами. Но мы ожидаем, что через несколько дней они вернутся на поле и продолжат работать с командой. Сейчас они тренируются по индивидуальной программе, потому что если у тебя есть повторная травма, нужно больше времени, чтобы вернуться в командные занятия. Потому они делают шаги, но они еще не готовы. Что касается Судакова, то увидим завтра. Должен сказать, что в случае с такими игроками, как Судаков, соперники всегда пытаются бросить ему вызов, сфолить на нем, и вы видели первый тайм – такие фолы нужно пересмотреть. Смотрите, мы играем в футбол ради таких игроков и у нас их много, таких исполнителей, которые могут красиво играть в футбол. И нам нужно их защищать, не допускать убийственных подкатов и прочего, на что никак не реагируют, ведь мы должны защищать футбол. И это то, что я прошу: защищать футбол. И в этом вопрос. А потом я слышу от всех вас об этом. Да, он травмировался. И нравится ли вам, что он травмировался, один из важнейших игроков сборной? Я не говорю, что против него нельзя делать подкаты. Конечно, можно. Мы играем в жесткую игру, но в жестких играх существуют пределы. И я сегодня хотел видеть эти границы, а не такую красную карточку, которую мы получили, когда Зубков пытался отобрать мяч на подборе. Это не защита игры, это ее разрушение. Это то, что я хотел сказать, больше мне нечего добавить.