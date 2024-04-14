ДОЛГАНСКИЙ: «Играли в большинстве. Не было понимания, что с этим делать»

14 апреля состоялся матч 24-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер полтавского коллектива Сергей Долганский прокомментировал поражение своих подопечных:

«Понимали, с кем играли. В первом тайме, даже на фоне такой команды, мы выглядели достаточно уверенно, создавали моменты. В первом тайме все решилось после нашей ошибки. Соперники очень хорошо сыграли в контратаке и забили гол. Во втором тайме, когда уже играли в большинстве, у футболистов не было понимания, что с этим делать. Мы еще не играли против команды с нижним блоком в обороне. Все зависило от креативности наших футболистов в атаке.

Шахтер – команда, которая хорошо играет в атаку. Я недоволен игрой в защите. Всегда хочется большего. Мы не можем сыграть несколько игр подряд одним составом, чтобы было видно постоянный рисунок. Сегодня не хватало футболистов, которые могли бы выйти и усилить нашу игру. Я вижу их желания, этим я доволен. Есть куда расти, пытались найти баланс в защите. В общем, работы еще много и ее всегда много.

Такая же ошибка, как при голе от Динамо? Нет, тогда была позиционная, а тут просто игрок ошибся.

Нужно было использовать фланги во втором тайме, но мы это делали некачественно.

Предстоящая игра в финале Кубка против Шахтера? Игра показала, что мы можем победить. Выводы будут сделаны после проведенного анализа.

Травмы? У Скляра очень тяжелая травма, завтра начнет только бегать. Что по срокам восстановления? Сложно сказать. Чеснаков? У него травма, которая часто дает рецидив. Только когда он будет готов на 100%, то только тогда начнет работать с нами», – сказал Долганский.