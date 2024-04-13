В 24-м туре украинской Премьер-Лиги полтавская «Ворскла» на своем родном стадионе имени Алексея Бутовского будет принимать лидера турнира донецкий «Шахтер». Интересно, что именно эти команды через месяц встретятся в Ровно в финале национального Кубка. Так что предстоящий поединок вполне можно рассматривать как репетицию перед финальной игрой.

Ворскла

Подопечные Сергея Долганского на данный момент расположились на 7 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. Выше к концу чемпионата они, конечно, еще могут подняться, но на одну-две ступеньки не более. Поэтому их основная задача сейчас, наверняка, удержать эту позицию и не опуститься ниже.

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В целом, то весеннюю часть «Ворскла» проводит неплохо, набрав в 6 матчах 7 очков. Особняком стоит только поражение от «Динамо» у себя дома с крупным счетом 1:5. Зато уже в следующем 23-м туре полтавская команда дала настоящий бой одному из лидеров Премьер-Лиги «Кривбассу», сыграв с ним вничью 1:1 в Кривом Роге.

Возвращаясь к финалу Кубка Украины, можно предположить, что «Ворскла» вполне может собраться на один матч и сделать все возможное, чтобы взять трофей. Ведь благодаря этому она сможет пробиться на международную арену на следующий сезон. Тем более, что в первом круге полтавчане сумели обыграть «Шахтер» во Львове со счетом 2:1, правда тогда еще под руководством другого наставника. А так как постоянно выигрывать у «Шахтера» очень сложно, то, скорее всего, в предстоящем поединке для «Ворсклы» будет важен не столько итоговый счет, а то, как правильно опробовать различные варианты ведения игры, которые затем помогут команде добиться положительного результата в мае.

Шахтер

Для горняков победа в Кубке Украины тоже необходима, но сейчас куда важнее добиваться успеха в каждом матче Премьер-Лиги, чтобы обеспечить себе комфортный отрыв от преследователей и, по возможности, решить вопрос с чемпионством досрочно. Поэтому так далеко на месяц вперед они вряд ли заглядывают, тем более, что команда набрала хороший ход.

Если оставить за скобками поединок с «Александрией», за который «Шахтер» получил 3 очка спустя несколько дней после финального свистка, то в остальных играх второй половины чемпионата подопечные Марино Пушича действовали и успешно, и результативно. За этот отрезок турнира в пяти матчах они забили в ворота соперников 16 голов, то есть в среднем более трех мячей за игру. И вряд ли донецкая команда намерена на этом останавливаться. К тому же, серьезно возросла конкуренция среди футболистов за место в составе и, прежде всего, в линии полузащиты и атаки.

Так, в этих пяти весенних матчах отличились 9 игроков, причем в четырех поединках по дублю делали четыре разных игрока (Крыськив, Кевин, Швец и Бондаренко). Еще по два гола в активе Сикана и Траоре, по одному разу забивали Судаков, Зубков и Конопля. Действительно соперникам горняков сейчас не позавидуешь. Им очень сложно определить, откуда будет исходить очередная угроза.

Статистика матчей

Как было уже сказано, в первом круге игра этих команд проходила на стадионе «Арена Львов» и тогда неожиданно победила «Ворскла» 2:1. У гостей отличились Скляр и Нестеренко, а у горняков Зубков. Всего же на уровне Премьер-Лиги соперники провели 56 матчей. 41 победа у «Шахтера», 5 – у «Ворсклы» и 10 раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 113-38.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Павлюк, Корниенко, Хрипчук, Кане, Мякушко, Ковталюк, Сиссоко, Степанюк

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков, Сикан

Прогноз на противостояние:

В этом матче больше мотивация у «Шахтера», так как ему нельзя терять очки в борьбе за итоговое первое место. Что касается «Ворсклы», то даже поражение особо не повлияет на ее турнирное положение. Впрочем, все измениться по ходу игры, особенно, если горнякам долго не удастся забить. Тогда у полтавской команды появится шанс на благоприятный исход. И все же поставим на победу «Шахтера» 2:1.

14 апреля, воскресенье