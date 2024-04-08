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  4. Преимущество не принесло результат. Ворскла отобрала очки у Кривбасса
Чемпионат Украины
Кривбасс
08.04.2024 18:30 – FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2024, 20:25 | Обновлено 08 апреля 2024, 20:30
849
8

Преимущество не принесло результат. Ворскла отобрала очки у Кривбасса

Криворожский клуб не сумел обыграть полтавчан

08 апреля 2024, 20:25 | Обновлено 08 апреля 2024, 20:30
849
8
Преимущество не принесло результат. Ворскла отобрала очки у Кривбасса
УПЛ

В поединке 23 тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» в Кривом Роге принимал «Ворсклу».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Кривбасс» – «Ворскла» – 1:1

Голы: Соса (22, пенальти) – Степанюк (30)

Предупреждения: Бизимана (34), Стецьков (58), Лунев (81)

«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана (Микитишин, 46), Вакулко, Д.Кузык (По, 74), Хомченовский (Твердохлеб, 88), Соса (Задерака, 46), Кожушко (Лунев, 74)

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Кане (Нестеренко, 71), Мякушко (Глущенко, 53), Сиссоко, Степанюк (Амилькар, 88), Ковталюк (Толи, 53), Корниенко (Якубу, 71)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Max-Morlock
Начинается закрутка вокруг второго места. 
Следующий тур  Рух - Кривбасс.
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+4
AK.228
Пощастило мусорятам
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+2
Gargantua
тут похоже еще истимуляция от Шахтера работает.
возят чемодан с деньгами и по нынешним скудным временам этого достаточно для соперников Динамо и Кривбасса, чтобы выкладываться запредельно
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0
Gargantua
матч похож на игру Динамо с ЛНЗ.
владели преимуществом и создавали, но...
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0
Фанькин кот
Результат на руку родному Шахтёру и не на руку дынамке суркисовой. Потому как Кривбасс в очной встрече с позором киевским будет запредельно мотивирован отстоять своё законное второе место. Верю, что криворожцы без напряга вздрючат кипрскую оффшорную дыру.
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-2
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New Zealander
Супер. Сьогодні одразу два конкурента Шахтаря за титул мінуснулися. Вже хоч зараз можна видавати золоті медалі гірникам. 
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-3
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