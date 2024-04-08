Преимущество не принесло результат. Ворскла отобрала очки у Кривбасса
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В поединке 23 тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» в Кривом Роге принимал «Ворсклу».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Кривбасс» – «Ворскла» – 1:1
Голы: Соса (22, пенальти) – Степанюк (30)
Предупреждения: Бизимана (34), Стецьков (58), Лунев (81)
«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Бизимана (Микитишин, 46), Вакулко, Д.Кузык (По, 74), Хомченовский (Твердохлеб, 88), Соса (Задерака, 46), Кожушко (Лунев, 74)
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Кане (Нестеренко, 71), Мякушко (Глущенко, 53), Сиссоко, Степанюк (Амилькар, 88), Ковталюк (Толи, 53), Корниенко (Якубу, 71)
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион «Горняк» (Кривой Рог)
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